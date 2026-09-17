Превозници у Њемачкој упутили писмо Мерцу због раста цијена дизела

Аутор:АТВ редакција
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Њемачко савезно удружење за друмски превоз, логистику и одлагање отпада упутило је отворено писмо њемачком канцелару Фридриху Мерцу због раста цијена дизел-горива.
"Преостале могућности за друмски теретни превоз знатно се смањују, а због најновијег раста цијена дизела, транспортне компаније средње величине суочавају се са знатним финансијским теретом који има посљедице које угрожавају њихов опстанак", наводи се у отвореном писму.
Удружење предлаже смањење оптерећења привреде, укидање двоструких наплата за емисију угљеника и смањење пореза на енергију.
Цијена дизел-горива, након цијене бензина, достигла је рекордно висок ниво у Њемачкој, јер је просјечна дневна цијена по литру прешла 2,4 евра, објавила је агенција ДПА позивајући се на њемачки аутомобилски клуб који прати цијене на бензинским пумпама.
Мерц је ове седмице изјавио да цијене енергије и бензина на њемачким бензинским пумпама настављају да расту, што значи да су многи грађани који свакодневно користе аутомобил већ достигли границу својих финансијских могућности.
Он је додао да је њемачка Влада у блиском контакту са регионалним властима како би се развили даљи кораци за стабилизацију цијена горива, преноси Срна.
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