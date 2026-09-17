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Направљен сензор за откривање синтетичких хормона у биолошким узорцима

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17.09.2026 16:01

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Лабораторија је специјално опремљена просторија или зграда која служи за извођење научних истраживања, мјерења, експеримената и тестирања.
Фото: pexels/Pilan Filmes

Научници Томског политехничког универзитета (ТПУ), у оквиру међународне научне сарадње, развили су прецизан и приступачан електрохемијски сензор који омогућава истовремено одређивање нивоа преднизона и преднизолона у биолошким узорцима, саопштило је руско Министарство науке и високог образовања.

Према наводима Министарства, сензор би могао да се користи за праћење ефикасности терапије, одређивање одговарајуће дозе лијекова, клиничку дијагностику, као и за откривање допинга код спортиста, преноси ТАСС.

Нови сензор заснован је на нанокомпозиту од вишеслојних угљеничних наноцеви и угљеничних квантних тачака. Испитивања на крвном серуму, којем је додата мешавина хормона, показала су високу прецизност, наводи се у саопштењу.

Преднизон и његов метаболит преднизолон често се користе у лијечењу запаљенских, аутоимунских и алергијских болести. Будући да током синтезе или складиштења могу међусобно да прелазе из једног облика у други, истовремено одређивање концентрације оба стероида важно је за праћење терапије и одређивање одговарајуће дозе.

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Истраживачи наводе да сензор може да детектује хормоне у концентрацијама од четири до шест наномола, док функционише у опсегу од 0,02 до 2,0 микромола.

Отпоран је на сметње и задржава више од 91 одсто сигнала и након 20 дана.

На узорцима крвног серума тачност анализе износила је између 97 и 102 одсто, а добијени резултати поклапали су се са референтном методом, наводе истраживачи. У развоју су учествовали научници из Томска, Чешке и Индије.

Резултати истраживања објављени су у научном часопису, а пројекат је подржан кроз државни програм "Наука" и федерални програм руског Министарства науке и високог образовања "Приоритет 2030" у оквиру националног пројекта "Млади и дјеца", преноси Танјуг.

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Тагови :

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научници

лијекови

хормони

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