Направљен сензор за откривање синтетичких хормона у биолошким узорцима

Аутор:АТВ редакција
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Научници Томског политехничког универзитета (ТПУ), у оквиру међународне научне сарадње, развили су прецизан и приступачан електрохемијски сензор који омогућава истовремено одређивање нивоа преднизона и преднизолона у биолошким узорцима, саопштило је руско Министарство науке и високог образовања.
Према наводима Министарства, сензор би могао да се користи за праћење ефикасности терапије, одређивање одговарајуће дозе лијекова, клиничку дијагностику, као и за откривање допинга код спортиста, преноси ТАСС.
Нови сензор заснован је на нанокомпозиту од вишеслојних угљеничних наноцеви и угљеничних квантних тачака. Испитивања на крвном серуму, којем је додата мешавина хормона, показала су високу прецизност, наводи се у саопштењу.
Преднизон и његов метаболит преднизолон често се користе у лијечењу запаљенских, аутоимунских и алергијских болести. Будући да током синтезе или складиштења могу међусобно да прелазе из једног облика у други, истовремено одређивање концентрације оба стероида важно је за праћење терапије и одређивање одговарајуће дозе.
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Истраживачи наводе да сензор може да детектује хормоне у концентрацијама од четири до шест наномола, док функционише у опсегу од 0,02 до 2,0 микромола.
Отпоран је на сметње и задржава више од 91 одсто сигнала и након 20 дана.
На узорцима крвног серума тачност анализе износила је између 97 и 102 одсто, а добијени резултати поклапали су се са референтном методом, наводе истраживачи. У развоју су учествовали научници из Томска, Чешке и Индије.
Резултати истраживања објављени су у научном часопису, а пројекат је подржан кроз државни програм "Наука" и федерални програм руског Министарства науке и високог образовања "Приоритет 2030" у оквиру националног пројекта "Млади и дјеца", преноси Танјуг.
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