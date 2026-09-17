Цвијановић: Застој у преговорима са ЕУ највише због Сарајева

Аутор:АТВ редакција
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Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић изјавила је да је до застоја у преговорима са ЕУ дошло јер се није могао постићи договор, дијелом и због односа ЕУ, а највише због Сарајева које је хтјело да командује цијелим процесом.
Цвијановићева је навела да су колеге из Сарајева жељеле да искључе оно што је по надлежностима Република Српска и да наметну своју вољу и кажу да су једино они надлежни за европски пут.
Она је додала да нико не може рећи када се наставак преговора са ЕУ може очекивати, али да је затишје евидентно.
Цвијановићева је новинарима у Прњавору рекла да данас ниједна политичка партија не излази са причом о томе шта треба урадити на европском путу и не говори да је у оквиру њене платформе којом се нуди бирачима то једно од приоритетних питања или питања којим се уопште баве.
(Срна)
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