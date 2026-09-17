Logo

Цвијановић: Застој у преговорима са ЕУ највише због Сарајева

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
17.09.2026 14:46

Коментари:

0
Цвијановић: Застој у преговорима са ЕУ највише због Сарајева
Фото: Ustupljena fotografija

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић изјавила је да је до застоја у преговорима са ЕУ дошло јер се није могао постићи договор, дијелом и због односа ЕУ, а највише због Сарајева које је хтјело да командује цијелим процесом.

Цвијановићева је навела да су колеге из Сарајева жељеле да искључе оно што је по надлежностима Република Српска и да наметну своју вољу и кажу да су једино они надлежни за европски пут.

Она је додала да нико не може рећи када се наставак преговора са ЕУ може очекивати, али да је затишје евидентно.

Цвијановићева је новинарима у Прњавору рекла да данас ниједна политичка партија не излази са причом о томе шта треба урадити на европском путу и не говори да је у оквиру њене платформе којом се нуди бирачима то једно од приоритетних питања или питања којим се уопште баве.

(Срна)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Жељка Цвијановић

Република Српска

Европска унија

преговори

Коментари (0)

Више из рубрике

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић

Република Српска

Минић: Млади ће се лакше опредијелити за куповину некретнине и на брак

58 мин

0
Милка Толимир

Република Српска

Са 18 година, дао је живот за отаџбину: Мајка Милка из Бањалуке чува сјећање на Синишу

1 ч

0
Предсједник СНСД-а Милорад Додик састао се у Тел Авиву са израелским министром за дијаспору и борбу против антисемитизма Амихајем Шиклијем.

Република Српска

Додик се у Тел Авиву састао са израелским министром Шиклијем

2 ч

0
Милорад Додик, предсједник СНСД-а

Република Српска

Додик: С ким да преговарамо? Са Мартом Кос, тим заблудјелим либералима?

3 ч

3

  • Најновије

  • Најчитаније

15

24

Шведски премијер поднио оставку

15

19

Којић и Вулићева поднијели кривичну пријаву против Церића због изазивања расне и вјерске мржње

15

16

Амиџић: Парламентарна скупштина изгласала закон којим су повећане плате и функционерима

15

08

Испод пустиње у Кини пронађени велики извори воде

14

54

Фотографије направиле пометњу: Сара Јо позирала полугола

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима