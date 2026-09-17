За новорођенчад и породиље у болници 'Србија' уручени беби-пакети

Аутор:АТВ редакција
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Представници Црвеног крста Републике Српске данас су породилишту Болнице "Србија" у Источном Сарајеву уручили 10 пакета са основним потрепштинама за новорођенчад и породиље.
Координатор за информисање Црвеног крста Републике Српске Миљан Рашевић навео је да та организација већ 30 година током "Недјеље Црвеног крста" донира беби-пакете, саопштено је из Болнице "Србија".
"Ове године, у складу са свечаностима у граду Источно Сарајево, одлучили смо да, као знак пажње, љубави и ширења наше хуманитарне мисије донирамо још 10 пакета", рекао је Рашевић.
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Помоћник директора за здравствену његу Болнице "Србија" Борјана Петровић истакла је да Црвени крст увијек има разумијевања за потребе Болнице и становништва ове регије.
"Ово је значајна помоћ сваком новорођеном дјетету и свакој породици", рекла је Петровићева.
(Срна)
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