Више од стотину пензионера добило по 240 КМ

Аутор:АТВ редакција
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Више од 100 пензионера са подручја Трново, чија пензија не прелази 550 КМ, добило је данас једнократну помоћ од по 240 КМ.
Из Општинске управе су навели да је циљ подршке да се пензионерима лакше припреме за зиму, а то укључује набавку огрева, зимнице и основних животних намирница.
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Средства су обезбијеђена заједничким дјеловањем локалног Удружења пензионера, општинских управа Трново и Источно Ново Сарајево, Градске управе Источно Сарајево и Завода за запошљавање Републике Српске.
Из Удружења пензионера Трново истакли су да ова помоћ представља значајну подршку најстаријим суграђанима, посебно онима са најнижим примањима.
(Срна)
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