Logo

Више од стотину пензионера добило по 240 КМ

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
17.09.2026 14:33

Коментари:

0
Више од стотину пензионера добило по 240 КМ
Фото: АТВ

Више од 100 пензионера са подручја Трново, чија пензија не прелази 550 КМ, добило је данас једнократну помоћ од по 240 КМ.

Из Општинске управе су навели да је циљ подршке да се пензионерима лакше припреме за зиму, а то укључује набавку огрева, зимнице и основних животних намирница.

UKC-25092025

Хроника

Несрећа у Бањалуци: Недјељко пао са куће, превезен на УКЦ

Средства су обезбијеђена заједничким дјеловањем локалног Удружења пензионера, општинских управа Трново и Источно Ново Сарајево, Градске управе Источно Сарајево и Завода за запошљавање Републике Српске.

Из Удружења пензионера Трново истакли су да ова помоћ представља значајну подршку најстаријим суграђанима, посебно онима са најнижим примањима.

(Срна)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Трново

Пензионери

Новчана помоћ

Коментари (0)

Прочитајте више

Аутомобил полиције Федерације БиХ на непознатој локацији паркиран са упаљеним ротационим свјетлима током ноћи

Хроника

Ухапшени мушкарац побјегао полицији након прегледа у болници: Пронађен дроном

1 ч

0
У оквиру заједничке оперативне акције кодног назива "Буре", проведене на подручју Илијаш у Кантону Сарајево, након континуираног рада на предмету, 16. и 17. септембра, Гранична полиција Босне и Херцеговине и Управа за индиректно опорезивање БиХ, уз асистенцију полицијских службеника Министарства унутрашњих послова Кантона Сарајево, оствариле су највећу запљену синтетичких наркотика од 1.095 килограма (приближно 1,1 тона).

Хроника

Заплијењено 1,1 тона дроге: Велика акција у БиХ

1 ч

0
Милка Толимир

Република Српска

Са 18 година, дао је живот за отаџбину: Мајка Милка из Бањалуке чува сјећање на Синишу

1 ч

0
Премијер Шведске поднио оставку

Свијет

Премијер Шведске поднио оставку

1 ч

0

Више из рубрике

Електро-Бијељина, радови на мрежи

Градови и општине

"Историјско ниски губици у Електро-Бијељина"

5 ч

0
Храм Светог Петра Дабробосанског у Источној Илиџи.

Градови и општине

Еписког Кирило служи литургију поводом славе града Источно Сарајево: Присуствује и Синиша Каран

5 ч

0
Милан Лукић, в.д. извршног директора за теренске операције ОДС 'Електро-Бијељина' а.д. Бијељина

Градови и општине

Лукић за АТВ: Стање на мрежи на подручју Бијељине у много бољем стању него претходних година

6 ч

0
Поклопац од шахта за канализацију са пукотинама.

Градови и општине

Драма у граду у Српској: Дијете упало у шахт, спасавали га ватрогасци

7 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

15

24

Шведски премијер поднио оставку

15

19

Којић и Вулићева поднијели кривичну пријаву против Церића због изазивања расне и вјерске мржње

15

16

Амиџић: Парламентарна скупштина изгласала закон којим су повећане плате и функционерима

15

08

Испод пустиње у Кини пронађени велики извори воде

14

54

Фотографије направиле пометњу: Сара Јо позирала полугола

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима