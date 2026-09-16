Седам републиканских конгресмена гласало за окончање рата са Ираном

Аутор:АТВ редакција
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Седам републиканаца у Представничком дому Конгреса придружило се демократама у гласању за резолуцију којом се захтијева од америчког предсједника Доналда Трампа да оконча рат са Ираном, што је трећи пут да је доњи дом Конгреса усвојио такву мјеру, овога пута са већим бројем републиканаца који су је подржали.
Посљедње двије такве резолуције подржала су по четири гласа из Републиканске странке, а повећање броја републиканаца који су се у последњем гласању придружили демократама представља снажну политичку критику начина на који Трампова администрација поступа у рату са Ираном, само неколико недјеља пре средњорочних избора, преноси данас ЦНН.
Гласању за резолуцију којом се од Трампа захтијева да оконча рат са Ираном придружила су се три нова конгресмена из Републиканске странке, Маријанет Милер-Микс и Зак Нан из Ајове, као и Ненси Мејс из Јужне Каролине.
За претходне резолуције, као и за посљедњу, гласали су и републикански конгресмени Томас Маси из Кентакија, Том Барет из Мичигена, Ворен Дејвидсон из Охаја и Брајан Фицпатрик из Пенсилваније.
"Нећу подржати још један рат без краја. Можемо бранити Американце, вршити притисак на Иран и тежити миру, док истовремено осигуравамо да Конгрес испуни своју уставну одговорност", рекао је конгресмен Зак Нан у објави на платформи X након гласања.
Резолуције које самостално усвоји доњи дом Конгреса Сједињених Америчких Држава нису правно обавезујуће за предсједника САД, оне немају снагу закона и служе искључиво као званичан израз става, мишљења или политичке воље Представничког дома.
(Танјуг)
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