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Roditelji zakopali tijela svoje djece u dvorištu: Stigle presude u slučaju koji je šokirao javnost

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16.09.2026 10:25

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Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Foto: MUP Hrvatske

Županijsko državno tužilaštvo u Varaždinu žalilo se na prvostepenu presudu kojom su 40-godišnji muškarac i 35-godišnja žena osuđeni na po 17 godina zatvora zbog kršenja prava troje djece, od kojih je dvoje preminulo.

Tužilaštvo smatra da su kazne preblage i traži da im budu izrečene duže zatvorske kazne.

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Županijski sud u Varaždinu proglasio ih je krivima za sva krivična djela koja su im stavljena na teret. Utvrđeno je da su od jula 2020. do decembra 2024. godine, u Ljublju Kalničkom kod Novog Marofa, teško kršili prava troje djece.

Oboje su osuđeni za dva krivična djela povrede prava djeteta sa smrtnom posljedicom i jedno krivično djelo povrede prava djeteta. Izrečene su im jedinstvene kazne od po 17 godina zatvora.

Tužilaštvo: Kazne su preblage

Državno tužilaštvo u žalbi navodi da takve kazne ne odgovaraju težini počinjenih djela. Kao razloge za strože kažnjavanje ističe vrstu i težinu krivičnih djela, način na koji su počinjena, njihov broj i dugotrajnost, kao i tragične posljedice.

Od višeg suda traže da roditeljima izrekne duže zatvorske kazne.

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Presuda iz juna još nije pravosnažna. Nakon njenog izricanja, oboje optuženih ostalo je u istražnom zatvoru.

Slučaj je otkriven u jesen 2024. godine, kada su u Ljublju Kalničkom kod Novog Marofa, u dvorištu porodične kuće, pronađena tijela dvije bebe stare oko godinu dana. Treće dijete iz porodice zbrinuo je Centar za socijalni rad.

Porodica živjela izolovano

Roditelji su uhapšeni nakon pronalaska tijela. Ministar unutrašnjih poslova Hrvatske Davor Božinović tada je rekao da su porođaji očigledno obavljeni kod kuće i da djeca nisu bila upisana u registre i matične knjige.

Nadležne institucije do otkrivanja slučaja nisu ni znale za njihovo postojanje. Porodica je živjela izolovano, a prema ranije objavljenim informacijama, djecu nisu vodili kod ljekara.

Muškarac je sarađivao sa "Organizacijom Odbrane Zdravlja", čije su internet stranice promovisale različite oblike takozvanog prirodnog liječenja.

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Županijski sud u Varaždinu u junu je utvrdio krivicu oba roditelja za sva tri krivična djela. Tužilaštvo sada traži da im kazne od po 17 godina zatvora budu povećane.

(Telegraf.rs)

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Hrvatska

Ubistvo

presuda

Djeca

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