Nezgoda na putu Zvornik-Bijeljina: Žestoko se sudarili "BMV" i "mercedes"

Jedna osoba povrijeđena je u saobraćajnoj nezgodi koja se juče dogodila na magistralnom putu Zvornik-Bijeljina, u mjestu Čelopek.

Do nezgode je došlo oko jedanaest časova i pedeset pet minuta, a u sudaru su učestvovali putničko vozilo marke "BMV", kojim je upravljalo lice inicijala M.M. iz Milića, i "mercedes", za čijim je volanom bio R.J. iz Bijeljine.

U vozilu "mercedes" na mjestu suvozača nalazilo se lice inicijala B.J., takođe iz Bijeljine, kojem je zbog zadobijenih povreda medicinska pomoć ukazana u Javnoj zdravstvenoj ustanovi Bolnica Zvornik.

"Licu B.J. su u bolnici konstatovane lake tjelesne povrede", potvrđeno je iz PU Zvornik.

Uviđaj na mjestu nesreće izvršili su policijski službenici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Zvornik.

Protiv vozača "mercedesa" R.J. slijedi pokretanje prekršajnog postupka.