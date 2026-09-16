Logo

Opsežna policijska akcija u Gradišci, više uhapšenih

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
16.09.2026 07:41

Komentari:

0
МУП РС полиција лого возило
Foto: ATV

Na području Gradiške u toku je opsežna policijska akcija usmjerena na suzbijanje trgovine oružjem, saznaje ATV.

Akciju sprovode PU Gradiška i Uprava za organizovani i teški kriminalitet MUP-a Republike Srpske.

"U akciji je uhapšeno više osoba i pronađena je veća količina naoružanja", kaže izvor ATV-a.

Uskoro opširnije.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Gradiška

PU Gradiška

Policija

pretresi

hapšenje

Komentari (0)

Pročitajte više

Струја

Banja Luka

Brojna isključenja struje u Banjaluci: Ova naselja i ulice danas ostaju bez napajanja

4 h

0
Застава Републике Српске

Srbija

Počinju ''Dani Srpske u Srbiji''

4 h

0
Хеликоптер

Svijet

Helikopter nadlijetao mjesto nesreće, pa se srušio: Ima poginulih

4 h

0
Седам републиканских конгресмена гласало за окончање рата са Ираном

Svijet

Sedam republikanskih kongresmena glasalo za okončanje rata sa Iranom

4 h

0

Više iz rubrike

Жена у хаљини држи нож и цвијеће у руци

Hronika

Detalji vršnjačkog nasilja: Trpjela užasno nasilje, pa potegla nož

21 h

1
Кованице украдене из цркве

Hronika

Ništa im nije sveto: Pogledajte hrpu kovanica koju su Banjalučani ukrali iz crkve

1 d

2
Полиција Републике Српске

Hronika

Morali intervenisati vatrogasci: Dvoje povrijeđenih u udesu, jedno prevezeno na UKC

1 d

0
Далековод оштећен у пуцњави из ватреног оружја

Hronika

Dalekovod oštećen u pucnjavi iz vatrenog oružja

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

12

Uhapšena majka djeteta (3) koji je teško povrijeđen u požaru

12

12

Uhapšen muškarac sa potjernice i odmah poslat u KPZ

12

09

DETALjNO: Kolike kazne za koju optužbu su dobile vođe OVK

12

04

Kamiondžiji određen pritvor: Tijelo žene bilo pod točkovima

11

54

Novak Đoković će nakon 11 godina igrati na turniru na kojem nikada nije izgubio

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima