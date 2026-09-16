Opsežna policijska akcija u Gradišci, više uhapšenih

Autor:ATV redakcija
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Na području Gradiške u toku je opsežna policijska akcija usmjerena na suzbijanje trgovine oružjem, saznaje ATV.
Akciju sprovode PU Gradiška i Uprava za organizovani i teški kriminalitet MUP-a Republike Srpske.
"U akciji je uhapšeno više osoba i pronađena je veća količina naoružanja", kaže izvor ATV-a.
Uskoro opširnije.
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