Dalekovod oštećen u pucnjavi iz vatrenog oružja

U mjestu Hranjen, na području BPK Goražde, tokom noći je došlo do oštećenja dalekovoda pucanjem iz vatrenog oružja, saopšteno je iz Uprave policije MUP-a BPK Goražde.

Događaj je Policijskoj stanici Goražde prijavio zaposleni u JP Elektroprivreda BiH, PJ Goražde.

Policijski službenici su obezbijedili mjesto događaja do dolaska uviđajne ekipe. Uviđaj je obavio istražilac Sektora kriminalističke policije, koji je o svemu upoznao dežurnog kantonalnog tužioca. Policija nastavlja rad na rasvjetljavanju ovog događaja i utvrđivanju okolnosti pod kojima je došlo do oštećenja dalekovoda, kao i identifikovanju NN lica.

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Ostali događaji iz protekla 24 sata odnose se na pronalazak materije koja asocira na marihuanu kod suvozača teretnog vozila, izdavanje prekršajnog naloga zbog neovlaštenog posjedovanja vatrenog oružja i municije, te tri prekršajna naloga zbog naročito drskog ponašanja.

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