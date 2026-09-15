Dalekovod oštećen u pucnjavi iz vatrenog oružja

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
U mjestu Hranjen, na području BPK Goražde, tokom noći je došlo do oštećenja dalekovoda pucanjem iz vatrenog oružja, saopšteno je iz Uprave policije MUP-a BPK Goražde.
Događaj je Policijskoj stanici Goražde prijavio zaposleni u JP Elektroprivreda BiH, PJ Goražde.
Policijski službenici su obezbijedili mjesto događaja do dolaska uviđajne ekipe. Uviđaj je obavio istražilac Sektora kriminalističke policije, koji je o svemu upoznao dežurnog kantonalnog tužioca. Policija nastavlja rad na rasvjetljavanju ovog događaja i utvrđivanju okolnosti pod kojima je došlo do oštećenja dalekovoda, kao i identifikovanju NN lica.
Hronika
Nezgoda na magistralnom putu Foča-Gacko, saobraćaj obustavljen
Ostali događaji iz protekla 24 sata odnose se na pronalazak materije koja asocira na marihuanu kod suvozača teretnog vozila, izdavanje prekršajnog naloga zbog neovlaštenog posjedovanja vatrenog oružja i municije, te tri prekršajna naloga zbog naročito drskog ponašanja.
(Kliks)
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Ostali sportovi
2 h0
Region
3 h0
Ekonomija
3 h0
Hronika
3 h0
Najnovije
Najčitanije
12
40
12
37
12
36
12
35
12
24
Trenutno na programu