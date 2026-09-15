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Nezgoda na magistralnom putu Foča-Gacko, saobraćaj obustavljen

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15.09.2026 09:56

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МУП Српске
Foto: ATV/Branko Jović

Na magistralnom putu Foča-Gacko, u mjestu Suha, danas oko 09.35 časova dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovala dva putnička automobila, potvrđeno je za ATV.

U nezgodi je na vozilima nastala materijalna šteta, dok povrijeđenih lica nije bilo.

Zbog vršenja uviđaja saobraćaj je trenutno obustavljen.

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Tagovi :

Saobraćajna nezgoda

obustava saobraćaja

Foča

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