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Oglasio se Institut za javno zdravstvo Srpske o opasnom virusu

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15.09.2026 10:39

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Огласио се Институт за јавно здравство Српске о опасном вирусу
Foto: ATV

Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske tokom ove godine nije prijavljeno prisustvo virusa Zapadnog Nila, rečeno je Srni u ovoj zdravstvenoj ustanovi.

Epidemiolog u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske Irena Špegar Drobac pojasnila je da je groznica Zapadnog Nila zarazno oboljenje virusnog porijekla koje se, uglavnom, prenosi ubodom zaraženog komarca.

Drobac je napomenula da oko 80 odsto osoba koje su zaražene neće razviti manifestnu kliničku sliku, odnosno neće imati simptome oboljenja.

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"Kod oko jedne od pet zaraženih lica razvija se temperatura koja može biti praćena simptomima kao što su glavobolja, bolovi u tijelu, bolovi u zglobovima, povraćanje, dijareja ili osip. Većina ljudi sa ovakvom febrilnom bolešću se oporavlja u potpunosti", istakla je Drobac.

Ona je ukazala da se kod manje od jedan odsto zaraženih javlja teža klinička slika bolesti, koja zahvata centralni nervni sistem, odnosno razvija se encefalitis - upala mozga ili meningitis, odnosno upala moždanih ovojnica.

"Teža klinička slika se može razviti kod osoba bilo koje dobi, ali su pod većim rizikom stariji od 60 godina, kao i lica sa već postojećim oboljenjima i stanjima poput karcinoma, dijabetesa, hipertenzije, bolesti bubrega i osobe sa transplantiranim organima", pojasnila je Drobac.

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Prema njenim riječima, procjenjuje se da jedna od 10 osoba koja razvije neurološke simptome - premine, dok kod preživjelih mogu ostati trajne neurološke posljedice.

"Najintenzivnija transmisija virusa širom Evrope je uglavnom između jula i oktobra i poklapa se sa periodom kada su vektori najaktivniji, a temperatura okoline je dovoljno visoka", rekla je Drobac i naglasila da je sprečavanje uboda komarca najefikasniji način prevencije bolesti izazvane virusom Zapadnog Nila.

Prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" od 1. juna do 6. septembra u Srbiji je registrovano 37 slučajeva groznice Zapadnog Nila, a 34 slučaja imaju neuroinvazivni oblik bolesti.

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Tagovi :

Institut za javno zdravstvo Republike Srpske

virus Zapadnog Nila

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