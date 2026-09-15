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Da li su lijekovi za mršavljenje smrtonosni? Pokrenuta istraga

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15.09.2026 08:33

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Лијекови, парацетамол, поскупили лијекови
Foto: Pexel/cottonbro studio

Britanska Agencija za lijekove upozorava na rizik korišćenja GLP-1 lijekova za mršavljenje, uključujući ozbiljne neželjene efekte i smrtne ishode.

Sve popularniji lijekovi za mršavljenje i liječenje dijabetesa, koji se sve češće koriste bez preporuke ljekara i stručnjaka, dovode do neželjenih dejstava, a u Velikoj Britaniji se ispituje i da li su smrtni slučajevi povezani sa lijekovima iz grupe GLP-1.

Naime, više od 200 smrtnih slučajeva prijavljeno je britanskom regulatoru zbog sumnje u povezanost lijekova iz grupe GLP-1, koji se koriste za mršavljenje i liječenje dijabetesa. Britanska Agencija za lijekove i zdravstvene proizvode (MHRA) naglašava da iste prijave ne dokazuju da su lijekovi izazvali smrt.

Podaci ukazuju na neželjene efekte

Podaci iz sistema „Jelou kard” pokazuju i više od 158.000 prijavljenih sumnji na neželjene efekte i druge neželjene reakcije povezane sa tim lijekovima. Riječ je o sistemu koji omogućava pacijentima, članovima njihovih porodica i zdravstvenim radnicima da prijave moguće neželjene efekte.

MHRA upozorava da se takve prijave ne smiju tumačiti kao dokaz uzročno-posljedične veze. One znače samo da je osoba koja je prijavila slučaj posumnjala da bi lijek mogao biti povezan sa reakcijom ili smrtnim ishodom.

Najviše prijava za Mundžaro

Razni lijekovi postoje na tržištu, a u Britaniji je najviše prijava za tirzepatid, aktivnu supstancu lijeka Mundžaro (Mounjaro). Evidentirano je 106.189 prijavljenih sumnji na neželjene reakcije i 120 smrtnih slučajeva.

Za semaglutid je prijavljeno 48.089 neželjenih reakcija i 59 smrtnih slučajeva. Semaglutid se koristi u lijeku za mršavljenje Vegovi, kao i u lijekovima za dijabetes Ozempik i Ribelsus.

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Kod liraglutida, koji se za mršavljenje prodaje pod nazivom Saksenda, evidentirana je 4.491 prijava mogućih neželjenih reakcija i 37 smrtnih slučajeva.

Zbirno, riječ je o 216 prijavljenih smrtnih slučajeva kod te tri aktivne supstance. Ali, kako još uvijek nije istraženo do kraja, to ne znači da je u svim slučajevima lijek bio uzrok smrti.

Najčešće vareće tegobe

Veliki dio prijavljenih neželjenih efekata odnosi se na probleme sa organima za varenje, a među prijavljenim reakcijama nalaze se i poremećaji nervnog sistema, dok se više od 2.000 prijava odnosilo na psihijatrijske poremećaje.

Među uobičajenim neželjenim efektima GLP-1 lijekova su mučnina, povraćanje, proliv i zatvor. MHRA je ranije ove godine dodatno pojačala upozorenje o riziku od akutnog pankreatitisa, uključujući teške i smrtonosne slučajeve.

„Kao i kod svih lijekova, bezbjednost GLP-1 lijekova stalno se prati, uključujući nova saznanja iz spontanih prijava i naučnih publikacija”, poručio je portparol MHRA-e.

Regulator navodi da će pacijenti i zdravstveni radnici biti obaviješteni ako se utvrde novi bezbjednosni rizici i da prema trenutno dostupnim dokazima koristi GLP-1 lijekova nadmašuju mogući rizik kada se koriste u skladu sa odobrenim indikacijama.

(Mondo)

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