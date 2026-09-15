Da li su lijekovi za mršavljenje smrtonosni? Pokrenuta istraga

Autor:ATV redakcija
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Britanska Agencija za lijekove upozorava na rizik korišćenja GLP-1 lijekova za mršavljenje, uključujući ozbiljne neželjene efekte i smrtne ishode.
Sve popularniji lijekovi za mršavljenje i liječenje dijabetesa, koji se sve češće koriste bez preporuke ljekara i stručnjaka, dovode do neželjenih dejstava, a u Velikoj Britaniji se ispituje i da li su smrtni slučajevi povezani sa lijekovima iz grupe GLP-1.
Naime, više od 200 smrtnih slučajeva prijavljeno je britanskom regulatoru zbog sumnje u povezanost lijekova iz grupe GLP-1, koji se koriste za mršavljenje i liječenje dijabetesa. Britanska Agencija za lijekove i zdravstvene proizvode (MHRA) naglašava da iste prijave ne dokazuju da su lijekovi izazvali smrt.
Podaci iz sistema „Jelou kard” pokazuju i više od 158.000 prijavljenih sumnji na neželjene efekte i druge neželjene reakcije povezane sa tim lijekovima. Riječ je o sistemu koji omogućava pacijentima, članovima njihovih porodica i zdravstvenim radnicima da prijave moguće neželjene efekte.
MHRA upozorava da se takve prijave ne smiju tumačiti kao dokaz uzročno-posljedične veze. One znače samo da je osoba koja je prijavila slučaj posumnjala da bi lijek mogao biti povezan sa reakcijom ili smrtnim ishodom.
Razni lijekovi postoje na tržištu, a u Britaniji je najviše prijava za tirzepatid, aktivnu supstancu lijeka Mundžaro (Mounjaro). Evidentirano je 106.189 prijavljenih sumnji na neželjene reakcije i 120 smrtnih slučajeva.
Za semaglutid je prijavljeno 48.089 neželjenih reakcija i 59 smrtnih slučajeva. Semaglutid se koristi u lijeku za mršavljenje Vegovi, kao i u lijekovima za dijabetes Ozempik i Ribelsus.
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Kod liraglutida, koji se za mršavljenje prodaje pod nazivom Saksenda, evidentirana je 4.491 prijava mogućih neželjenih reakcija i 37 smrtnih slučajeva.
Zbirno, riječ je o 216 prijavljenih smrtnih slučajeva kod te tri aktivne supstance. Ali, kako još uvijek nije istraženo do kraja, to ne znači da je u svim slučajevima lijek bio uzrok smrti.
Veliki dio prijavljenih neželjenih efekata odnosi se na probleme sa organima za varenje, a među prijavljenim reakcijama nalaze se i poremećaji nervnog sistema, dok se više od 2.000 prijava odnosilo na psihijatrijske poremećaje.
Među uobičajenim neželjenim efektima GLP-1 lijekova su mučnina, povraćanje, proliv i zatvor. MHRA je ranije ove godine dodatno pojačala upozorenje o riziku od akutnog pankreatitisa, uključujući teške i smrtonosne slučajeve.
„Kao i kod svih lijekova, bezbjednost GLP-1 lijekova stalno se prati, uključujući nova saznanja iz spontanih prijava i naučnih publikacija”, poručio je portparol MHRA-e.
Regulator navodi da će pacijenti i zdravstveni radnici biti obaviješteni ako se utvrde novi bezbjednosni rizici i da prema trenutno dostupnim dokazima koristi GLP-1 lijekova nadmašuju mogući rizik kada se koriste u skladu sa odobrenim indikacijama.
(Mondo)
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