Vučić: Dan srpskog jedinstva podsjeća na snagu koja je uvijek bila u našem zajedništvu

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je danas da Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave podsjeća na snagu koja je uvijek bila u zajedništvu.
"Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave podsjeća nas na snagu koja je uvijek bila u našem zajedništvu", objavio je Vučić na društvenim mrežama.
On je istakao da je srpska trobojka simbol slobode i ponosa, ali i obaveze da se Srbija čuva i gradi za buduće generacije.
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Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave – uručenje odlikovanja u Beogradu
"Naša trobojka simbol je slobode i ponosa, ali i obaveze da čuvamo Srbiju i gradimo je još snažniju za generacije koje dolaze. Živela Srbija!", poručio je Vučić.
u Beogradu uručiti odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Ceremoniji će prisustvovati i premijer Srpske Savo Minić.
Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave obilježava se 15. septembra, jer je srpska vojska na taj datum 1918. godine probila Solunski front i doprinijela raspadu saveza Centralnih sila i završetku Prvog svjetskog rata.
Obilježavanje praznika ustanovljeno je 2020. godine kako bi se ojačalo jedinstvo srpskog naroda u Srbiji i Republici Srpskoj.
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