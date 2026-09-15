Vučić: Dan srpskog jedinstva podsjeća na snagu koja je uvijek bila u našem zajedništvu

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je danas da Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave podsjeća na snagu koja je uvijek bila u zajedništvu.

"Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave podsjeća nas na snagu koja je uvijek bila u našem zajedništvu", objavio je Vučić na društvenim mrežama.

On je istakao da je srpska trobojka simbol slobode i ponosa, ali i obaveze da se Srbija čuva i gradi za buduće generacije.

Republika Srpska Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave – uručenje odlikovanja u Beogradu

"Naša trobojka simbol je slobode i ponosa, ali i obaveze da čuvamo Srbiju i gradimo je još snažniju za generacije koje dolaze. Živela Srbija!", poručio je Vučić.

u Beogradu uručiti odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Ceremoniji će prisustvovati i premijer Srpske Savo Minić.

Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave obilježava se 15. septembra, jer je srpska vojska na taj datum 1918. godine probila Solunski front i doprinijela raspadu saveza Centralnih sila i završetku Prvog svjetskog rata.

Obilježavanje praznika ustanovljeno je 2020. godine kako bi se ojačalo jedinstvo srpskog naroda u Srbiji i Republici Srpskoj.