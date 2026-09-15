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Vučić: Dan srpskog jedinstva podsjeća na snagu koja je uvijek bila u našem zajedništvu

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15.09.2026 08:17

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Вучић: Дан српског јединства подсјећа на снагу која је увијек била у нашем заједништву
Foto: Tanjug / AP / MILOŠ MILIVOJEVIĆ

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je danas da Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave podsjeća na snagu koja je uvijek bila u zajedništvu.

"Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave podsjeća nas na snagu koja je uvijek bila u našem zajedništvu", objavio je Vučić na društvenim mrežama.

On je istakao da je srpska trobojka simbol slobode i ponosa, ali i obaveze da se Srbija čuva i gradi za buduće generacije.

Свечана академија-Дан српског јединства

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Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave – uručenje odlikovanja u Beogradu

"Naša trobojka simbol je slobode i ponosa, ali i obaveze da čuvamo Srbiju i gradimo je još snažniju za generacije koje dolaze. Živela Srbija!", poručio je Vučić.

u Beogradu uručiti odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Ceremoniji će prisustvovati i premijer Srpske Savo Minić.

Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave obilježava se 15. septembra, jer je srpska vojska na taj datum 1918. godine probila Solunski front i doprinijela raspadu saveza Centralnih sila i završetku Prvog svjetskog rata.

Obilježavanje praznika ustanovljeno je 2020. godine kako bi se ojačalo jedinstvo srpskog naroda u Srbiji i Republici Srpskoj.

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Aleksandar Vučić

Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave

Srbija

Republika Srpska

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