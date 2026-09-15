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Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave – uručenje odlikovanja u Beogradu

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15.09.2026 07:25

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Председник Владе Републике Српске Саво Миниће изјавио је вечерас, на свечаној академији у Бањалуци поводом обележавања Дана српског јединства, слободе и националне заставе, да Република Српска и Србија чине један јединствен отаџбински простор.
Foto: TANJUG/ SRNA/ BORISLAV ZDRINJA

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uručiće danas u Beogradu odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Ceremoniji će prisustvovati i premijer Srpske Savo Minić.

Ceremonija uručenja odlikovanja biće održana u 12.00 časova u Palati Srbije, najavila je pres-služba predsjednika Srbije.

Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave obilježava se 15. septembra, jer je srpska vojska na taj datum 1918. godine probila Solunski front i doprinijela raspadu saveza Centralnih sila i završetku Prvog svjetskog rata.

Obilježavanje praznika ustanovljeno je 2020. godine kako bi se ojačalo jedinstvo srpskog naroda u Srbiji i Republici Srpskoj.

Застава Републике Српске

Republika Srpska

Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave

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Savo Minić

Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave

Aleksandar Vučić

Srbija

Beograd

Komentari (3)

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