Logo

Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
15.09.2026 07:14

Komentari:

0
Застава Републике Српске
Foto: ATV

Danas je Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, praznik ustanovljen je u znak njegovanja jedinstva srpskog naroda i nacionalnih simbola, ali i sjećanja na proboj Solunskog fronta.

Centralna svečanost obilježavanja Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, u organizaciji vlada Republike Srpske i Srbije, održana je sinoć u Banjaluci u prisustvu zvaničnika Srpske i Srbije.

Predsjednik Milorad Dodik izjavio je da Srbi identitet ne grade iz mržnje prema drugima, već iz ljubavi prema svom narodu. Podsjetio je da se srpski narod borio za svoj rod, krsnu slavu, crkvu, svoje pismo i za slobodu i da se nikome ne pokori.

Predsjednik Vlade Republike Srbije Đuro Macut poručio je da će Srbija uvijek biti uz Srpsku i da je ovo najbolji način da pokažemo kako izgleda srpsko jedinstvo.

Саво Минић

Republika Srpska

Minić: Nije Drina međa, nego kičma koja vijekovima spaja isti narod, korijene i pamćenje

"Sloboda je riječ koja nas pokreće, koja podrazumijeva biće srpskog naroda", rekao je predsjednik Vlade Srpske Savo Minić. Dodao je da obilježavanjem ovog praznika Srpska i Srbija pokazuju da su jedinstven otadžbinski prostor, koji je, nažalost, uvijek predmet administrativnih granica.

Patrijarh Porfirije naglasio je da osjeća veliki blagoslov jer smo se sabrali da pokažemo da smo jedno, jedan narod, jedna vjera, jedna crkva.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave

Republika Srpska

Srbija

Srbi

Komentari (0)

Više iz rubrike

Саво Минић

Republika Srpska

Minić: Nije Drina međa, nego kičma koja vijekovima spaja isti narod, korijene i pamćenje

9 h

0
Додик, Патријарх Порфирије, Цвијановић на свечаној академији поводом Дана српског јединства

Republika Srpska

Cvijanović: Važno okupljanje srpskog naroda

10 h

0
Дан српског јединства у Дворани Борик свечана академија

Republika Srpska

Karan: Neka se Srpska trobojka ponosno vijori svuda gdje žive Srbi

10 h

0
Застава Републике Српске

Republika Srpska

Zašto je 15. septembar važan za Republiku Srpsku i Srbiju?

10 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

08

27

Više od 100.000 ljudi u Japanu starije od 100 godina

08

17

Vučić: Dan srpskog jedinstva podsjeća na snagu koja je uvijek bila u našem zajedništvu

08

15

Automobil sletio sa puta: Tri osobe povrijeđene

08

14

Biometrija na granicama EU: Devet zemalja još uvijek nije spremno

08

09

Vašington prvi put priznao da posjeduje oružje u kosmosu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima