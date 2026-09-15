Danas je Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, praznik ustanovljen je u znak njegovanja jedinstva srpskog naroda i nacionalnih simbola, ali i sjećanja na proboj Solunskog fronta.

Centralna svečanost obilježavanja Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, u organizaciji vlada Republike Srpske i Srbije, održana je sinoć u Banjaluci u prisustvu zvaničnika Srpske i Srbije.

Predsjednik Milorad Dodik izjavio je da Srbi identitet ne grade iz mržnje prema drugima, već iz ljubavi prema svom narodu. Podsjetio je da se srpski narod borio za svoj rod, krsnu slavu, crkvu, svoje pismo i za slobodu i da se nikome ne pokori.

Predsjednik Vlade Republike Srbije Đuro Macut poručio je da će Srbija uvijek biti uz Srpsku i da je ovo najbolji način da pokažemo kako izgleda srpsko jedinstvo.

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"Sloboda je riječ koja nas pokreće, koja podrazumijeva biće srpskog naroda", rekao je predsjednik Vlade Srpske Savo Minić. Dodao je da obilježavanjem ovog praznika Srpska i Srbija pokazuju da su jedinstven otadžbinski prostor, koji je, nažalost, uvijek predmet administrativnih granica.

Patrijarh Porfirije naglasio je da osjeća veliki blagoslov jer smo se sabrali da pokažemo da smo jedno, jedan narod, jedna vjera, jedna crkva.