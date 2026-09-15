Broj poginulih u Nepalu porastao na 1.396

Broj poginulih u klizištu i poplavama u Nepalu blizu granice sa Kinom porastao je na 1.396, javila je Kineska centralna televizija, pozivajući se na nepalske vlasti.

U izvještaju se navodi da se više od 5.100 ljudi vodi kao nestalo.

TASS podsjeća da je u ranijim izvještajima navedeno da je poginulo 1.386 ljudi.

Glečer se odlomio 26. avgusta i prouzrokovao velike poplave i pokretanje klizišta.

U Kini je poginulo 43 ljudi.

(Srna)