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Broj poginulih u Nepalu porastao na 1.396

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15.09.2026 08:03

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Припадници непалске војске прегледају подручје оштећено бујичним поплавама у Дунгеу, округ Нувакот, Непал, у понедјељак, 7. септембра 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Niranjan Shrestha

Broj poginulih u klizištu i poplavama u Nepalu blizu granice sa Kinom porastao je na 1.396, javila je Kineska centralna televizija, pozivajući se na nepalske vlasti.

U izvještaju se navodi da se više od 5.100 ljudi vodi kao nestalo.

TASS podsjeća da je u ranijim izvještajima navedeno da je poginulo 1.386 ljudi.

Glečer se odlomio 26. avgusta i prouzrokovao velike poplave i pokretanje klizišta.

U Kini je poginulo 43 ljudi.

(Srna)

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