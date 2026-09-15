Broj poginulih u Nepalu porastao na 1.396

Autor:ATV redakcija
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Broj poginulih u klizištu i poplavama u Nepalu blizu granice sa Kinom porastao je na 1.396, javila je Kineska centralna televizija, pozivajući se na nepalske vlasti.
U izvještaju se navodi da se više od 5.100 ljudi vodi kao nestalo.
TASS podsjeća da je u ranijim izvještajima navedeno da je poginulo 1.386 ljudi.
Glečer se odlomio 26. avgusta i prouzrokovao velike poplave i pokretanje klizišta.
U Kini je poginulo 43 ljudi.
(Srna)
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