Bukti porodični rat Male Cane i kćerke Andrije Bajića: "Oproštaja nema"

Porodični sukob koji već godinama traje daleko od očiju javnosti dobio je novi nastavak nakon što je Mala Cana odlučila javno govoriti o nesuglasicama s kćerkom svog pokojnog supruga Andrije Bajića.

Pjevačica je, kako navodi, primijetila da Milica Bajić Gerić prati njen prijenos uživo na društvenim mrežama, nakon čega je odlučila reagovati.

Na svom Instagram profilu objavila je snimak ekrana prijenosa na kojem se vidi ime najstarije kćerke svog preminulog supruga.

Mala Cana potom je uputila oštru poruku Milici, poručivši joj da, ukoliko je zanima njen život, može direktno razgovarati s njom.

"E Micika, Micika. Pratioci u mom lajvu i mom životu. Nekog ne zanima ništa, a neko gleda li gleda. Poštovana Milice Bajić Gerić, najstarija Andrijina kćerko, ako te već nešto zanima u mom daljem životu, pozovi lijepo i pitaj", istakla je Mala Cana.

Dodala je da se, kako tvrdi, prošlost ne može riješiti na takav način te iznijela teške optužbe na račun porodice pokojnog supruga.

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"Ovako se grijesi ne rješavaju, griža savjesti i sve šta ste radili sa mnom i mojim Andrijom. Vi i vaši životi me ne zanimaju jer ste pokazale svoje pravo lice", dodala je.

Mala Cana poručila je i da bi Milica trebala gledati vlastiti život, a posebno je naglasila da nema namjeru oprostiti ono što joj zamjera.