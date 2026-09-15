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Vjeruje se da voda kod ovog manastira liječi

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15.09.2026 09:34

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Манастир Вољача
Foto: Eparhija šumadijska

Na obroncima Rudnika, u zelenilu i tišini Šumadije, nedaleko od Stragara, nalazi se Manastir Voljavča – jedna od starih srpskih svetinja koju vijekovima prate istorija, narodna predanja i priče vjernika.

Posvećen je Svetim arhangelima Mihailu i Gavrilu, a njegovi počeci vezuju se za srednji vijek.

Voljavča nije bila samo mjesto molitve. Kroz istoriju je imala značajnu ulogu u životu Srbije.

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Posebno mjesto zauzima period Prvog srpskog ustanka. U manastirskom konaku je 1805. godine zasjedao Praviteljstvujušči sovjet, jedno od prvih tijela srpske moderne državne uprave.

Zbog toga se Voljavča danas smatra i jednim od mjesta koje svjedoči o stvaranju moderne srpske države.

Sa manastirom je povezana i ličnost Hadži Ruvima, koji je krajem 18. vijeka ovde okupljao i podučavao mlade ljude. Tako je Voljavča, osim duhovnog, imala i važan kulturni i prosvjetni značaj.

Zašto vjernici dolaze u Voljavču?

Danas ljudi u manastir dolaze iz različitih razloga. Neko dolazi da se pomoli za zdravlje, neko za porodicu, djecu ili bližnje, a neko traži utjehu i snagu u teškom životnom periodu.

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Mnogi posjetioci posebno ističu mir koji osjećaju kada uđu u manastirsku portu.

Vjernici se mole pred svetinjama, pale svijeće i ostavljaju svoje molitve, vjerujući da će im Bog pomoći u nevoljama koje nose.

Voda i priče o iscjeljenjima

Uz Voljavču i okolinu vijekovima se vezuju priče o izvorima i vodi kojoj narod pripisuje blagotvorno, pa čak i iscjeliteljsko dejstvo.

U narodnom predanju mogu se čuti priče ljudi koji tvrde da su dolazili zbog zdravstvenih problema, molili se, koristili vodu sa izvora i kasnije osjetili poboljšanje.

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Pojedini vjernici takva iskustva doživljavaju kao uslišene molitve i čuda.

(Informer)

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