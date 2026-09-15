Logo

Počinje isplata mjesečnog boračkog dodatka

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
15.09.2026 07:22

Komentari:

0
Почиње исплата мјесечног борачког додатка
Foto: ATV

Danas počinje isplata mjesečnog boračkog dodatka za avgust, kao i ostalih mjesečnih davanja za borce, vojne invalide i porodice poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata, za šta je iz budžeta obezbijeđeno ukupno 51 milion konvertibilnih maraka.

Isplata se realizuje prema odredbama novog Zakona, kojim su značajno unapređena prava ove populacije. Odmjeravanjem nove osnovice, od prošlog mjeseca povećan je iznos po svakom mjesecu provedenom u zoni borbenih dejstava.

Pored toga, novi zakonski okvir uveo je i posebnu novčanu naknadu za borce sa navršenih 65 godina života koji nemaju primanja po drugom osnovu, kao i posebnu naknadu za borce koji su tokom rata bili u zarobljeništvu.

Istom uredbom omogućeno je i zvanično priznavanje statusa borcima Republike Srpske Krajine.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Borački dodatak

Isplata

Republika Srpska

Komentari (0)

Više iz rubrike

Српска православна црква

Društvo

Danas slavimo Svetog Mamanta: Evo zbog čega ga vjernici posebno poštuju

1 h

0
Бир Тавил је пустиња у Африци или тзв. ничија земља јер ни један становник не жели да је настани

Društvo

Dva posljednja „ničija“ kutka svijeta: Zašto ih niko ne želi?

10 h

0
Криви Фејсбук због невјерства: Оставила два сина и мужа због комшије

Društvo

Krivi Fejsbuk zbog nevjerstva: Ostavila dva sina i muža zbog komšije

10 h

0
Породица Средић

Društvo

Nakon decenija u tuđini, Sredići se iz Njemačke vratili u Banjaluku

12 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

08

27

Više od 100.000 ljudi u Japanu starije od 100 godina

08

17

Vučić: Dan srpskog jedinstva podsjeća na snagu koja je uvijek bila u našem zajedništvu

08

15

Automobil sletio sa puta: Tri osobe povrijeđene

08

14

Biometrija na granicama EU: Devet zemalja još uvijek nije spremno

08

09

Vašington prvi put priznao da posjeduje oružje u kosmosu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima