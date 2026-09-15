Danas počinje isplata mjesečnog boračkog dodatka za avgust, kao i ostalih mjesečnih davanja za borce, vojne invalide i porodice poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata, za šta je iz budžeta obezbijeđeno ukupno 51 milion konvertibilnih maraka.

Isplata se realizuje prema odredbama novog Zakona, kojim su značajno unapređena prava ove populacije. Odmjeravanjem nove osnovice, od prošlog mjeseca povećan je iznos po svakom mjesecu provedenom u zoni borbenih dejstava.

Pored toga, novi zakonski okvir uveo je i posebnu novčanu naknadu za borce sa navršenih 65 godina života koji nemaju primanja po drugom osnovu, kao i posebnu naknadu za borce koji su tokom rata bili u zarobljeništvu.

Istom uredbom omogućeno je i zvanično priznavanje statusa borcima Republike Srpske Krajine.