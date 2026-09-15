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Vašington prvi put priznao da posjeduje oružje u kosmosu

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15.09.2026 08:09

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Сателит
Foto: pexels/Paul Seling

Amerika je potvrdila da je rasporedila naoružanje u svemiru, čime su potvrđeno davno iznesene sumnje, piše britanski dnevnik "Indipendent".

Američke Svemirske snage saopštile su da Amerika "u visini orbite posjeduje oružje koje kontroliše u svemiru", a koje je osmišljeno za suprostavljanje neprijateljskim postupcima protiv te zemlje i njenih saveznika.

Američki sekretar za vojno vazduhoplovstvo Troj Mejnk rekao je da je prvo "priznanje Amerike da ima naoružanje u svemiru namjerno, jer je od ključne važnosti zadržati dominaciju, ne samo u vazduhu, već i u svemiru".

On je pritom ukazao na dva oružana sistema koje je Amerika postavila u svemir - "Program za presretanje" i "Indikaciju o kretanju meta u vazduhu".

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Naoružanje koje je prvo navedeno dio je programa američkog predsjednika Donalda Trampa za raketnu odbranu pod nazivom "Zlatna kupola".

Prema navodima britanskog dnevnika, priznanje o posjedovanju oružja u svemiru usljedilo je nakon što je Amerika ranije priznala da se suočava sa sve većom konkurencijom u svemiru od Kine i Rusije.

Zvaničnik američkih svemirskih snaga, general Čens Salcman rekao je ranije da "Kina ubrzano radi na razvoju kapaciteta, uključujući naoružanje u svemiru za potragu i uništenje meta, a da Rusija smatra svemir kao borbeni domen i izražava uvjerenje da će nadmoć u kosmosu biti odlučujući faktor u budućim sukobima", prenosi "Srna".

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List ističe da je Zemljina orbita sve "pretrpanija" satelitima i njihovim ostacima te da naoružavanje u svemiru donosi dodatne komplikacije.

"Indipendent" dodaje da samo američka kompanija "Spejs iks" ima oko 11.000 svojih satelita a u narednim godinama planira dodatna lansiranja.

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Amerika

Oružje

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