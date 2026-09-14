Logo

Tramp: Iran očajnički želi dogovor, odluka je na SAD-u

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
14.09.2026 22:56

Komentari:

0
Председник Доналд Трамп говори током састанка поводом потписивања извршне уредбе о вакцинама, у понедјељак, 10. августа 2026. године, у Овалном кабинету Бијеле куће у Вашингтону.
Foto: Tanjug/AP/Jacquelyn Martin

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da Iran "brzo i očajnički" želi postići dogovor sa Sjedinjenim Državama te je poručio da će on odlučiti hoće li Vašington ulaziti u pregovore. Tramp je dodao i da je SAD otvoren za tu mogućnost, piše Anadolu.

Poruka s društvenih mreža

Tramp je na svojoj društvenoj mreži Truth Social opisao Iran kao "propalu naciju". "Propala nacija Iran želi postići dogovor, brzo i očajnički", napisao je. "Ja ću odlučiti hoće li se SAD angažovati, a otvoreni smo za tu ideju", stoji u objavi.

Kontekst napetosti

Ova objava dolazi nakon višemjesečnih sukoba. U februaru su Sjedinjene Države i Izrael pokrenuli napade na Iran, a Teheran je uzvratio udarima na Izrael i američke vojne ciljeve u regiji. U junu su Vašington i Teheran, uz posredovanje Pakistana i Katara, postigli sporazum u Islamabadu, ali njegovo sprovođenje je zaustavljeno zbog neslaganja oko Hormuškog moreuza. SAD je nakon toga u avgustu nastavio vojne napade na Iran, na što je Teheran odgovorio napadima na američke vojne objekte u nekoliko savezničkih arapskih zemalja.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Donald Tramp

Iran

SAD

Komentari (0)

Više iz rubrike

Чланови странке АфД славе испред натписа „све је могуће“ након првих резултата на предизборној забави „Алтернативе за Њемачку“ (АфД) након избора у покрајини Саксонија-Анхалт у Магдебургу, источна Њемачка, у недјељу, 6. септембра 2026.

Svijet

Podrška AfD-u dostigla 30 odsto

1 h

0
Полиција је служба јавне управе којој је поверено чување јавног реда и поретка. Полиција грађанима пружа заштиту њихових темељних уставних права и слобода и заштиту других уставом заштићених вриједности.

Svijet

Muškarac (60) godinama drogirao i silovao suprugu

1 h

0
Срушио се велики кран у предграђу Мајамија, неколико повријеђених

Svijet

Haos u predgrađu Majamija: Srušio se kran, više povrijeđenih

2 h

0
Пекин, главни град Кине, један је од најзначајнијих политичких, културних и економских центара земље, познат по богатој историји, Забрањеном граду и Тргу Тјенанмен.

Svijet

Peking zabranjuje upotrebu i posjedovanje dronova

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

57

Drama u Grčkoj: Šakal ušao u šator i ugrizao dijete iz Srbije

22

56

Tramp: Iran očajnički želi dogovor, odluka je na SAD-u

22

52

Minić: Nije Drina međa, nego kičma koja vijekovima spaja isti narod, korijene i pamćenje

22

51

Druga polovina septembra donosi velike promjene ovim znakovima

22

47

Policija u Novom Gradu oduzela zastave s ljiljanima

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima