Tramp: Iran očajnički želi dogovor, odluka je na SAD-u

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da Iran "brzo i očajnički" želi postići dogovor sa Sjedinjenim Državama te je poručio da će on odlučiti hoće li Vašington ulaziti u pregovore. Tramp je dodao i da je SAD otvoren za tu mogućnost, piše Anadolu.

Poruka s društvenih mreža

Tramp je na svojoj društvenoj mreži Truth Social opisao Iran kao "propalu naciju". "Propala nacija Iran želi postići dogovor, brzo i očajnički", napisao je. "Ja ću odlučiti hoće li se SAD angažovati, a otvoreni smo za tu ideju", stoji u objavi.

Kontekst napetosti

Ova objava dolazi nakon višemjesečnih sukoba. U februaru su Sjedinjene Države i Izrael pokrenuli napade na Iran, a Teheran je uzvratio udarima na Izrael i američke vojne ciljeve u regiji. U junu su Vašington i Teheran, uz posredovanje Pakistana i Katara, postigli sporazum u Islamabadu, ali njegovo sprovođenje je zaustavljeno zbog neslaganja oko Hormuškog moreuza. SAD je nakon toga u avgustu nastavio vojne napade na Iran, na što je Teheran odgovorio napadima na američke vojne objekte u nekoliko savezničkih arapskih zemalja.