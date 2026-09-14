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Haos u predgrađu Majamija: Srušio se kran, više povrijeđenih

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14.09.2026 21:50

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Срушио се велики кран у предграђу Мајамија, неколико повријеђених
Foto: Tanjug/AP Photo/Marta Lavandier

Najmanje četiri osobe su povrijeđene u predgrađu Majamija nakon što se građevinski kran srušio na vozilo u pokretu.

Kako javlja Si-Bi-Es, povrijeđeni su hospitalizovani.

Na fotografijama koje je objavila ova medijska kuća vidi se kran gusjeničar prevrnut na stranu.

Мајами пао кран
Majami pao kran
Tanjug/AP Photo/Marta Lavandier

Kran je uništio dva vozila – jedno parkirano na suprotnoj strani puta i drugo koje se u tom trenutku nalazilo na kolovozu, prenosi Srna.

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Tagovi :

Majami

Srušio se kran

povrijeđeni

incident

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