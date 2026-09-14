Haos u predgrađu Majamija: Srušio se kran, više povrijeđenih

Autor:ATV redakcija
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Najmanje četiri osobe su povrijeđene u predgrađu Majamija nakon što se građevinski kran srušio na vozilo u pokretu.
Kako javlja Si-Bi-Es, povrijeđeni su hospitalizovani.
Na fotografijama koje je objavila ova medijska kuća vidi se kran gusjeničar prevrnut na stranu.
Kran je uništio dva vozila – jedno parkirano na suprotnoj strani puta i drugo koje se u tom trenutku nalazilo na kolovozu, prenosi Srna.
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