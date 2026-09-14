Haos u predgrađu Majamija: Srušio se kran, više povrijeđenih

Najmanje četiri osobe su povrijeđene u predgrađu Majamija nakon što se građevinski kran srušio na vozilo u pokretu.

Kako javlja Si-Bi-Es, povrijeđeni su hospitalizovani.

Na fotografijama koje je objavila ova medijska kuća vidi se kran gusjeničar prevrnut na stranu.

Majami pao kran Tanjug/AP Photo/Marta Lavandier

Kran je uništio dva vozila – jedno parkirano na suprotnoj strani puta i drugo koje se u tom trenutku nalazilo na kolovozu, prenosi Srna.