Peking zabranjuje upotrebu i posjedovanje dronova

Vlasti Pekinga će od 15. novembra zabraniti upotrebu, posjedovanje i skladištenje bespilotnih letjelica, kao i njihovih dijelova na cijeloj teritoriji grada, piše list "Čajna dejli".

Prema novim pravilima, cjelokupna administrativna teritorija Pekinga biće određena kao zona sa ograničenim letenjem za bespilotne letjelice.

Fizičkim i pravnim licima biće zabranjeno da unose ili uvoze dronove i njihove dijelove u glavni grad.

Organizacije koje se bave borbom protiv terorizma, održavanjem javnog reda, spasavanjem u hitnim slučajevima i pružanjem pomoći pri katastrofama, kao i one koje učestvuju u velikim događajima, obrazovnim aktivnostima, naučnim istraživanjima i proizvodnji, moći će da obavljaju letove u skladu sa važećim propisima.

Vlasnici dronova moraju da se oslobode uređaja koji se nalaze u Pekingu do 15. novembra.

Savjetuje im se da dronove prodaju kompanijama koje otkupljuju takvu opremu ili imaju sertifikat nadležnih organa, odnosno da ih predaju na reciklažu na za to određenim mjestima.

Vlasti mogu obezbjediti dodatnu subvenciju u iznosu od 14,90 do 447 dolara po dronu, prenosi Srna.