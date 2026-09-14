DODIK POSVAĐAO SARAJEVO: "Jači je nego ikada, a vi niste ni prišli Bijeloj kući"

Kandidat NiP-a Elmedin Konaković i SDA Haris Zahiragić žestoko su se sukobili u sarajevskom studiju N1 ponajviše na temu Milorada Dodika. Konaković kaže da ga iritira glorifikacija Milorada Dodika u Sarajevu, a Zahiragić mu odgovara da je lider SNSD-a držao sastanke u dijelu Bijele kuće kojem nikada nisu prišli ni Konaković ni Denis Bećirović.

"Popraviti narušen položaj BiH u svijetu, i na istoku i na zapadu. Vratiti BiH u Vašington, s obzirom da je separatistička Dodikova politika postala mejnstrim u Vašingtonu. Prvi put od devedesetih godina bh. politika je uspjela postići da Dodik postane mejnstrim u Vašingtonu i na drugim relevantnim mjestima. Dok se mi bavimo Fejsbuk politikom i međusobnim obračunima Dodik radi ozbiljan posao", rekao je Zahiragić.

Konaković odgovara Zahiragiću da Milorad Dodik nije toliko jak i da ga nema na listama.

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"To me iritira kad čujem od sarajevskih političara glorifikacije Milorada Dodika koji niti je išta uspio zabraniti, niti je BiH zaustavio u našim nastojanjima. Previše mi je da ga se tako doživljava i da ga se plaši", rekao je Konaković.

Zahiragić mu poručuje da je Milorad Dodik u kontekstu međunarodnih odnosa primio Donalda Trampa Mlađeg i ušao u Bijelu kuću.

"Mene zanima zašto gospodin Konaković za četiri godine mandata, pa ni Denis Bećirović, nisu ni prišli onom dijelu Bijele kuće u kojem je Dodik pravio nekolicinu sastanaka i zašto njima nije došao ne član porodice Tramp, nego niko relevantan iz američke administracije na tom nivou", rekao je Zahiragić.

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Kandidat SDA optužuje "trojku" i da je djelovanjem u bezbjednosnom sektoru dopustila da brojni promotori "velikosrpske ideologije" mogu ući u BiH.

"Kada su pokušali izbaciti Dodika, a nisu uspjeli, kada je on jači nego što je ikada bio, kada je popravio međunarodni ugled i entiteta RS i Srbije, posljedično i samog sebe. Kada je skinut sa crne liste i on i njegovi kadrovi. Dok su Sarajlije ismijavale Trampa Mlađeg i Rudija Đulijanija on je pravio te posjete. Nemojte da potcjenjujemo promjenu paradigme o BiH i u SAD i u EU", rekao je Zahiragić koji se na kraju osvrnuo i dešavanja u regionu.

"Vučić i Milanović, nažalost, nisu se prepali vaših lajvova na Fejsbuku. Nažalost, Vučić i Srbija su danas u kontekstu međunarodnih odnosa jači nego ikada. Postali su adresa. Srbija sa SAD pravi posebne bilateralne odnose. Srbija je postala adresa za Vašington, a odavno je adresa sa Moskvu i Peking. Zašto niste bili u Kini koja je prva ekonomija svijeta? Ne razumijete gospodine Konakoviću da svijet više nije multipolaran i da BiH treba tražiti prijatelje svugdje u svijetu. Vi ste išli na "ol in" (all in, uložiti sve) na Marfija, a onda vam je došao Tramp i Dodik je sada postao "ol in", a vi ste postali potrošeni Marfijevi... da ne završim ovu rečenicu", rekao je Zahiragić.