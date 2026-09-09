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Cvijanović: Iza Konakovićevih odluka isijava velika mržnja prema Srbiji, Srpskoj i Srbima generalno

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09.09.2026 17:19

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Цвијановић: Иза Конаковићевих одлука исијава велика мржња према Србији, Српској и Србима генерално
Foto: Ustupljena fotografija

Ako vučete nepromišljene poteze, onda morate znati da možete prouzrokovati određene blokade kada su u pitanju dolasci nekih novih vojnih predstavnika u ovu zemlju, istakla je Željka Cvijanović, srpski član Predsjedništva BiH.

"Mislim da se ponašao apsolutno neodgovorno, da je u njega udarilo neko posebno bjesnilo u kojem je želio da pokaže ne znam šta, svoje ja. Mislim da iza svega toga isijava velika mržnja prema Srbiji, prema Republici Srpskoj i prema Srbima generalno. Njima ne treba povod za tako nešto. Oni samo čekaju priliku ili nepriliku da pokažu svoje pravo lice", rekla je Cvijanovićeva, reagujući na jučerašnju odluku Elmedina Konakovića, ministra inostranih poslova u Savjetu ministara o proglašenju nepoželjnim vojnog atašea u Ambasadi Srbije Milana Dulanovića i savjetnika predstavnika Bezbjednosne informativne agencije Danka Maksimovića, kojima je dao rok od 48 časova da napuste BiH.

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Željka Cvijanović

Elmedin Konaković

Srbija

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