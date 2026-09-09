Provokativni snimak: Sidni Svini se skinula gola za reklamu

Autor:ATV redakcija
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Popularna glumica Sidni Svini našla se u centru pažnje javnosti nakon što se pojavila u izuzetno provokativnoj kampanji za "Novig", novu aplikaciju za sportsko klađenje i predviđanje rezultata namijenjenu ljubiteljima američkog fudbala, bejzbola, fudbala, tenisa i drugih sportova.
Zvijezda hit serije "Euforija" u promotivnom spotu pozira bez odjeće, okružena raznovrsnim sportskim rekvizitima, od lopti za Ameriku i košarku, pa sve do hokejaške opreme i golova.
Ova neuobičajena i smjela kampanja odmah je privukla ogromnu pažnju na društvenim mrežama i podigla veliku prašinu u medijima.
"Misliš da poznaješ sport? Dokaži. Novig je samo sport. Zato su željeli prikazati samo sport", govori popularna glumica dok naga pozira na košarkaškom obruču, prekrivajući tijelo košarkaškim loptama i loptama za američki fudbal.
Nakon što nekoliko puta ponovi riječ "sport", razbija posložene bilijarske kugle i liježe na bilijarski sto.
"Na ovo se ne možeš kladiti. Samo dobro izgledam ovdje", kaže ona.
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