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Umro otac Bena Afleka

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09.09.2026 08:26

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Бенџамин Геза Афлек амерички је глумац и филмски стваралац. Његова признања укључују два Оскара, две БАФТА награде и три Златна глобуса
Foto: Youtube/Jimmy Kimmel Live

Holivudski glumac Ben Aflek prolazi kroz izuzetno težak i bolan period u životu, pošto je u istoj godini ostao bez oba roditelja.

Mlađi brat Kejsi Aflek objelodanio je tužnu vijest da je nedavno preminuo njihov otac Tim Aflek, i to svega tri mjeseca nakon što im je u junu preminula majka Kris Aflek.

Tužnu vijest o smrti oca Bena Afleka, potvrdio je njegov mlađi brat Kejsi Aflek tokom konferencije za štampu na Filmskom festivalu u Veneciji, gdje je promovisao novo ostvarenje "Kompany", koje je sam režirao i za koje je napisao scenario.

Na ovom prestižnom festivalu glumac je emotivno posvetio film upravo svojim pokojnim roditeljima, istakavši da su mu bili izuzetno važni u životu. Kako je naveo sa žaljenjem, roditelji nisu stigli da vide njegov novi film, za koji vjeruje da bi im se dopao. Dodatnu emotivnu porodičnu nit ovom projektu daje i činjenica da se u filmu, pored glumačkih velikana poput Nika Noltija i Bena Mendelsona, pojavljuju i Kejsijevi sinovi Indijana (22) i Atikus (18).

Majka izgubila bitku sa opakom bolešću

Nova tragedija zadesila je poznatu braću nedugo nakon što su se oprostili od majke Kris Aflek, koja je preminula 2. juna u 83. godini.

Majka slavnih oskarovaca preminula je usljed kardiopulmonalnog problema, a navodi se da je imala i rak pankreasa i druga zdravstvena stanja, nakon što joj je krajem prethodne godine prognozirano svega šest mjeseci života.

(Telegraf.rs)

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