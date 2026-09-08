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Poznat uzrok smrti manekenke Lucije Šišić (22)

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08.09.2026 10:57

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Луција Шишић
Foto: Printscreen/Instagram

Manekenka Lucija Šišić, koja je prije dvije godine ponela titulu Mis Austrije, preminula je u 22. godini, a sada je objavljen uzrok smrti.

Kako prenosi Stori, Lucija Šišić je preminula usled srčanog zastoja.

Naime, Lucija je od rođenja patila od defekta srčanog zaliska i morala je da se podvrgne čak sedam operacija tokom odrastanja.

Vijest o njenoj preranoj smrti objavio je porodični prijatelj, koji se od nje oprostio kratkom, emotivnom porukom.

"Otišla je naša Lucija, prerano i zauvijek", napisao je.

Lucija je rođena u Beču, dok su njeni roditelji porijeklom iz Posavine. Otac Ivo Šišić i majka Manda dolaze iz okoline Brčkog. Iako je rođena u Beču, Lucija je često isticala koliko je ponosna na svoje korene.

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Lucija Šišić

srčani zastoj

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