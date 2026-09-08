Maloljetnik povrijeđen pri padu sa trotineta priključen na aparat za mehaničku ventilaciju

Autor:ATV redakcija
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Maloljetnik koji je povrijeđen kada je pao sa električnog trotineta u Novom Gradu zadobio je povredu glave i hospitalizovan je u Klinici za anesteziju i intenzivno liječenje Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.
"Pacijent je priključen je na aparat za mehaničku ventilaciju i sve dalje prognoze su neizvjesne", rečeno je Srni u UKC-u.
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Nezgoda u Novom Gradu: Maloljetnik pao sa električnog trotineta, završio u UKC Srpske
Saobraćajna nezgoda dogodila se sinoć u 19.50 časova, a hospitalizovani maloljetnik je upravlja trotinetom.
Muškarac iz Novog Grada čiji su inicijali R.T. koji se vozio sa maloljetnikom na trotinetu, lakše je povrijeđen
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