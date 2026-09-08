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Maloljetnik povrijeđen pri padu sa trotineta priključen na aparat za mehaničku ventilaciju

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08.09.2026 11:34

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Малољетник повријеђен при паду са тротинета прикључен на апарат за механичку вентилацију
Foto: ATV

Maloljetnik koji je povrijeđen kada je pao sa električnog trotineta u Novom Gradu zadobio je povredu glave i hospitalizovan je u Klinici za anesteziju i intenzivno liječenje Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske.

"Pacijent je priključen je na aparat za mehaničku ventilaciju i sve dalje prognoze su neizvjesne", rečeno je Srni u UKC-u.

УКЦ РС

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Nezgoda u Novom Gradu: Maloljetnik pao sa električnog trotineta, završio u UKC Srpske

Saobraćajna nezgoda dogodila se sinoć u 19.50 časova, a hospitalizovani maloljetnik je upravlja trotinetom.

Muškarac iz Novog Grada čiji su inicijali R.T. koji se vozio sa maloljetnikom na trotinetu, lakše je povrijeđen

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Tagovi :

povrijeđen maloljetnik

električni trotinet

povreda

liječenje

UKC Republike Srpske

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