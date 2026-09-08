Požar u Česmi i Debeljacima, vatrogasci na terenu

U dva banjalučka naselja danas je izbio požar, a ekipe su na terenu, kako je za ATV potvrdio komandant Vatrogasno-spasilačke brigade Banjaluka Miroslav Malinić

Kako nam je kazao Malinić u Banjaluci su trenutno aktivna dva požara, u naseljima Česma i Debeljaci.

"U Česmi se nalazi 7 vatrogasaca i dva vozila,a u Debeljacima jedno vozilo i dva vatrogasca, dok je jedna ekipa otišla u Drvar", kazao nam je Malinić.

Podsjećamo, na području mjesne zajednice Prekaja, u opštini Drvar, proglašeno je stanje prirodne nesreće zbog naglog širenja požara, a u selu Poljice vatra je trenutno udaljena oko 500 metara od kuća, dok su se u gašenje požara uključile vatrogasne jedinice iz Banjaluke i Laktaša.