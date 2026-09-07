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U knjizi žalosti upisano: "Dok su Srbi živi, živiš i ti generale"

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07.09.2026 09:47

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Дјечак салутира испред плаката бившег генерала Војске Републике Српске Ратка Младића, испред цркве у Бањалуци, у Босни и Херцеговини, у четвртак, 27. августа 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Radivoje Pavicic

"Dok su Srbi živi, živiš i ti, generale" - jedna je od najsvježijih poruka koje su u Banjaluci borci Vojske Republike Srpske upisali u knjigu žalosti otvorenu povodom smrti generala Ratka Mladića.

Knjiga žalosti, u koju se i u ovim trenucima, odnosno na dan sahrane Mladića, upisuju borci Vojske Republike Srpske i dalje je ispred Centralnog spomen-obilježja poginulim borcima u proteklom Odbrambeno-otadžbinskom ratu.

"Ovdje sam, dva kilometra prelazeći sa štakom došao da upišem nekoliko riječi za komandanta. Prešao bih i sto puta više", izjavio je Srni jedan od onih koji su se upisali u knjigu žalosti.

General Ratko Mladić preminuo je u pritvorskoj bolnici u Hagu 27. avgusta, nakon što je Mehanizam u Hagu više puta odbio zahtjeve da bude pušten radi liječenja u Srbiji. Biće sahranjen danas na Topčiderskom groblju u Beogradu, prenosi Srna.

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Banjaluka

general Ratko Mladić

knjiga žalosti

Republika Srpska

Vojska Republike Srpske

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