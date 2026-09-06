U centru Banjaluke voda poplavila ulicu

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Samo nekoliko dana nakon što su nadležne ekipe završile sanaciju vodovodne mreže u samom centru grada, u petak je ponovo došlo do havarije velikih razmjera na lokaciji između robne kuće i Bijelog dvora.
Zbog pucanja cijevi, ulica se za kratko vrijeme pretvorila u pravo jezero, dok ogromne količine vode nekontrolisano otiču, stvarajući kolaps u saobraćaju i otežavajući kretanje prolaznicima.
Mještani i prolaznici sa nevjericom posmatraju prizore iz centra Banjaluke, ističući da je neshvatljivo da se na istom mjestu događa identičan kvar neposredno nakon izvedenih radova.Dok voda popunjava kolovoz i trotoare, građani apeluju na hitnu reakciju nadležnih službi kako bi se spriječila još veća materijalna šteta i zaustavilo nerazumno rasipanje dragocjene vode iz gradskog vodovoda.
Zvanične informacije o uzrocima ponovnog pucanja cijevi i procjeni vremena potrebnog za konačnu sanaciju ovog kvara očekuju se od nadležnog preduzeća koje su građani pozivali, ali ekipa Vodovoda treći dan nije izašla na terena, piše RTRS.
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