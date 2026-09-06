Kakvo nas vrijeme očekuje danas?

U Republici Srpskoj i Federaciji Bih /FViH/ danas će biti sunčano u svim predjelima uz lokalno malu oblačnost i prijatno toplo.

Vjetar će biti umjeren istočni i sjeveroistočni. U Hercegovini će duvati umjeren južni vjetar tokom dana, a uveče umjerena i pojačana bura, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Maksimalna temperatura vazduha od 29 do 32, na jugu do 35, a u višim predjelima od 24 stepena Celzijusova.

Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda navode da je jutros u Srpskoj i FBiH pretežno oblačno u sjevernim i istočnim područjima.

Temperatura izmjerena u 8.00 časova: Bjelašnica devet, Šipovo i Ribnik 13, Han Pijesak 14, Ivan sedlo, Sokolac, Kalinovik, Foča i Čemerno 15, Mrkonjić Grad, Rudo 16, Kneževo 17, Jajce, Sanski Most, Sarajevo, Bileća, Gacko, Srebrenica, Višegrad i Mrakovica 18, Bugojno i Zenica 19, Tuzla, Bihać i Prijedor 20, Novi Grad, Doboj i Bijeljina 21, Banjaluka 22, Gradačac 23, Trebinje 24, Neum 26 i Mostar 27 stepeni Celzijusovih, prenosi Srna.