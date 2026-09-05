Na obali rijeke Une u Kozarskoj Dubici danas je održana tradicionalna turistička manifestacija "Gastro dan", tokom koje se u pripremi pasulja takmičilo 30 ekipa.

Manifestacija zabavnog i takmičarskog karaktera, u organizaciji Turističke organizacije opštine Kozarska Dubica, održana je četrnaesti put uz bogat i sadržajan program, a pokrovitelj manifestacije je opština Kozarska Dubica.

Za najbolje kulinarske ekipe obezbijeđene su vrijedne novčane nagrade, prvo mjesto i 5.000 KM pripalo je ekipi "Družina Pere Kvržice", drugo mjesto i 3.000 KM ekipi "Tenk", dok je treće mjesto i nagradu od 1.000 KM osvojila ekipa "Nacionalni park Kozara".

Direktor Turističke organizacije Marijana Kotur izrazila je zadovoljstvo što se ove godine na manifestaciju odazvao rekordan broj učesnika – 30 ekipa.

"Nadamo se da će ljudi ponijeti lijepe uspomene sa ovog dešavanja i da će nam se naredne godine još povećati broj učesnika. Zahvaljujem svim ekipama za učešće, naročito onima koji su tu s nama od prvog dana kao i svim sponzorima manifestacije", izjavila je Koturova.

Ona je novinarima rekla da je cilj ove manifestacije okupljanje i druženje građana Kozarske Dubice, ali i posjetilaca iz drugih opština i gradova.

Manifestaciju je otvorio jedan od učesnika koji su najduže u ovom takmičenju - Bojan Miljatović, koji je izjavio da njegova ekipa "Of roud Kozara" od samih početaka organizovanja "Gastro dana" učestvuje na ovoj manifestaciji.

"Tu smo da se lijepo družimo sa svim ostalim ekipama, pravimo fantastičan pasulj, a nekada smo osvojili i po neku nagradu. Zadovoljni smo manifestacijom i svaka čast organizatorima za trud i uspjeh", izjavio je Miljatović.

U zabavnom dijelu manifestacije nastupili su članovi KUD-a "Una", a manifestacija je kao i dosad imala humanitarni karakter, jer su se prikupljale donacije u humanitarnu kutiju organizacije "Srbi za Srbe".