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Na imanju Milenka Topića šljive rodile nakon četiri godine

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05.09.2026 16:28

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На имању Миленка Топића шљиве родиле након четири године
Foto: RTRS

U Busnovima kod Prijedora, na porodičnom imanju Milenka Topića, u toku je sakupljanje šljiva. U voćnjaku je oko 200 sadnica sorte savka, turgulja, čačanka i stenli.

Voćnjak je star oko četiri decenije, a posljednji put rod je dao prije četiri godine.

Ove godine, uprkos proljetnom mrazu koji je napravio štete na pojedinim voćnjacima, rod se na imanju Topića procenjuje na oko 2.000 kilograma šljive na oko dva dunuma voćnjaka.

Tradicionalno "kupljene" šljiva, kako to u ovom kraju nazivaju, okupi sve generacije.

(RTRS)

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Tagovi :

Šljiva

Voćnjak

Prijedor

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