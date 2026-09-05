Srpkinje bez finala Evropskog prvenstva

Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije poražena je u polufinalu Evropskog prvenstva od domaćina Turske rezultatom 3:0.

Srbija je pružila solidan otpor favorizovanom domaćinu, ali nije uspjela da napravi iznenađenje i plasira se u finale.

Turska je bila dominantna u sva tri seta i riješila ih je u svoju korist sa 25:20, 25:18 i 25:20.

Ekipa selektora Zorana Terzića boriće se u nedjelju za bronzanu medalju.