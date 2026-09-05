Srpkinje bez finala Evropskog prvenstva

Autor:ATV redakcija
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Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije poražena je u polufinalu Evropskog prvenstva od domaćina Turske rezultatom 3:0.
Srbija je pružila solidan otpor favorizovanom domaćinu, ali nije uspjela da napravi iznenađenje i plasira se u finale.
Turska je bila dominantna u sva tri seta i riješila ih je u svoju korist sa 25:20, 25:18 i 25:20.
Ekipa selektora Zorana Terzića boriće se u nedjelju za bronzanu medalju.
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