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Srpkinje bez finala Evropskog prvenstva

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05.09.2026 16:46

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Српкиње без финала Европског првенства
Foto: Pixabay

Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije poražena je u polufinalu Evropskog prvenstva od domaćina Turske rezultatom 3:0.

Srbija je pružila solidan otpor favorizovanom domaćinu, ali nije uspjela da napravi iznenađenje i plasira se u finale.

Turska je bila dominantna u sva tri seta i riješila ih je u svoju korist sa 25:20, 25:18 i 25:20.

Ekipa selektora Zorana Terzića boriće se u nedjelju za bronzanu medalju.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tagovi :

Odbojka

Srbija

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