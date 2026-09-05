Peru proglasio vanredno stanje u pet zatvora sa visokim obezbjeđenjem

Vlada Perua proglasila je vanredno stanje u pet zatvora sa visokim mjerama bezbjednosti da bi policija i vojne snage mogle da preuzmu kontrolu nad objektima kao odgovor na zabrinutost građana.

Cilj mjere u narednih 60 dana je borba protiv kriminalnih organizacija koje djeluju iz zatvora.

Vlada je saopštila da je u pet zatvora koji su obuhvaćeni vanrednim stanjem smješteno oko 50 odsto zatvorenika povezanih sa kriminalnim organizacijama.

Vojne i policijske snage biće ovlaštene da preduzmu mjere za obezbjeđivanje vazdušnog prostora i elektromagnetnog spektra neposredno oko zatvora.

Prema zvaničnim podacima, stopa ubistava u Peruu porasla je na 10,7 na 100.000 stanovnika prošle godine, u odnosu na 10,1 u 2024. godini.

Vlada je zatražila od Kongresa zakonodavna ovlaštenja na 120 dana da bi označila kriminalne organizacije kao teroriste, ali je opozicija uputila prigovor na taj zahtjev, prenosi Srna.