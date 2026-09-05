Vitkof i Kušner stigli u Moskvu

Američki pregovarači Stiv Vitkof i Džared Kušner stigli su u Moskvu gdje će razgovarati sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Sa sobom nose predlog za okončanje rata, poručio je američki predsjednik Donald Tramp.

Specijalni izaslanik američkog predsjednika Stiv Vitkof i zet američkog lidera, Džared Kušner, stigli su u Moskvu, a na aerodromu Vnukovo dočekao ih je specijalni predstavnik ruskog predsjednika za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom i šef Ruskog fonda za direktna ulaganja Kiril Dmitrijev, javlja TASS.

Avion u kojem su bili Vitkof i Kušner sleteo je u 12.52 sata po moskovskom vremenu.

Ranije je ruski predsjednik Vladimir Putin, odgovarajući na pitanja novinara, izjavio da su američki izaslanici Vitkof i Kušner uvijek dobrodošli gosti u Rusiji i da Moskva rado sarađuje sa njima.

Američki portal Aksios objavio je, pozivajući se na izvore, da će Vitkof i Kušner posjetiti Moskvu i Kijev ovog vikenda kako bi razgovarali o načinima rješavanja sukoba u Ukrajini.

Vitkof i Kušner su posljednji put posjetili Moskvu u januaru kada su razgovarali sa Putinom.