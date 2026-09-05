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Žena spasena iz ruševina 11 dana nakon katastrofe

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05.09.2026 13:55

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Снимак из дрона приказује кућу оштећену у бујичним поплавама, окружену муљем, блатом и наносима дуж набујале ријеке Тришули у округу Нувакот у Непалу, у петак, 4. септембра 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Rajesh Kumar Singh

Šezdesetogodišnja žena izvučena je živa iz ruševina četvorospratne zgrade 11 dana nakon razornih poplava u nepalskom okrugu Nuvakot, prenose lokalni mediji.

Čandika Šresta pronađena je bez svijesti na gornjem spratu kuće u Betravatiju, a izvukao ju je devetočlani tim policijskih snaga, piše list "Katmandu post".

Nakon spasavanja, Šresta je helikopterom prebačena u kasarnu nepalske vojske u Trišuliju radi ukazivanja pomoći.

"Ona će biti prebačena u Katmandu na dalje liječenje ako to bude potrebno", navodi se u saopštenju iz kancelarije nepalskog premijera.

Spasavanje je uslijedilo 11 dana od poplava u kojima je poginulo više od 1.300 ljudi, a oko 5.000 se vodi kao nestalo.

Bujične poplave izazvala je lavina ledenog kamenja u blizini granice Nepala i kineskog Tibeta 26. avgusta.

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Nepal

Bujica u Nepalu

Katastrofa u Nepalu

spasavanje

Spasena žena

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