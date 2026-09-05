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Agrar: Priče poljoprivrednika i uspješnih preduzetnika

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Izvor:

ATV

05.09.2026 14:44
Нови идент
Foto: ATV

U novom izdanju 'Agrara' vodimo vas u posjetu poljoprivrednim proizvođačima i uspješnim preduzetnicima, koji žive i rade na teritoriji grada Prnjavora.

Čime se bave?

Sa kakvim se izazovima susreću?

Šta im znače podsticaji Ministarstva poljoprivrede, koji se na njihove račune isplaćuju podsredstvom Agencije za agrarna plaćanja Republike Srpske?

'Agrar' donosi aktuelne priče iz svijeta domaće i regionalne poljoprivrede, teme posvećene domaćim proizvodima, uzgoju voća i povrća, ratarstvu i stočarstvu, kao i mnoštvo zlata vrijednih savjeta, te priče o vrijednim poljoprivrednicima, domaćinima, i plodovima njihovog rada.Očekuju vas i razgovori sa eminentnim stručnjacima iz oblasti poljoprivrede, kao i osvrt na najznačajnije regionalne poljoprivredne sajmove i festivale.

Emisiju uređuje i vodi Zorica Petković.

'Agrar' nedjeljom u 8 časova.

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ATV

Agrar

Zorica Petković

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