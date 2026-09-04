Logo

U drugom planu: Savo Minić

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Izvor:

ATV

04.09.2026 14:22
У другом плану: Саво Минић

U premijernom izdanju emisije "U drugom planu', upoznajte Savu Minića, kao porodičnog čovjeka, prijatelja, ljubitelja prirode i lova, kroz priče, uspomene i vrijednosti koje ga oblikuju.

Kažu da se ljudi najbolje upoznaju na svom terenu, među svojima i u onome što najviše vole, a upravo takve priče otkriće naš novi format "U drugom planu".

Emisiju uređuju i vode Milica Nogo i Dejan Rauš.

"U drugom planu" petkom u 20 časova i 10 minuta.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

ATV

U drugom planu

Milica Nogo

Dejan Rauš

Više iz rubrike

Битно: Токсична позитивност - терор присилне среће

Emisije

Bitno: Toksična pozitivnost - teror prisilne sreće

5 h

0
Битно: Предизборна кампања и избори

Emisije

Bitno: Predizborna kampanja i izbori

1 d

0
На глобалном плану: Борба са високим температурама и сушом у цијелом свијету

Emisije

Na globalnom planu: Borba sa visokim temperaturama i sušom u cijelom svijetu

1 d

0
Битно: Протест превозника

Emisije

Bitno: Protest prevoznika

2 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

08

Velika tribina SNSD-a: "Na čelu sa Dodikom spremni smo da provodimo sve zacrtane ciljeve"

19

06

Mladićev ljekar otkrio detalje liječenja: Generalu davali fentanil

18

58

Centralne vijesti, 04.09.2026.

18

54

Karan, Cvijanović, Dodik i Minić položili vijence na Centralnom spomeniku

18

46

Branko Ružić podnio ostavku na funkciju narodnog poslanika

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima