U drugom planu: Savo Minić

U premijernom izdanju emisije "U drugom planu', upoznajte Savu Minića, kao porodičnog čovjeka, prijatelja, ljubitelja prirode i lova, kroz priče, uspomene i vrijednosti koje ga oblikuju.

Kažu da se ljudi najbolje upoznaju na svom terenu, među svojima i u onome što najviše vole, a upravo takve priče otkriće naš novi format "U drugom planu".

Emisiju uređuju i vode Milica Nogo i Dejan Rauš.

"U drugom planu" petkom u 20 časova i 10 minuta.