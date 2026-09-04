U drugom planu: Savo Minić

Izvor:
ATV
U premijernom izdanju emisije "U drugom planu', upoznajte Savu Minića, kao porodičnog čovjeka, prijatelja, ljubitelja prirode i lova, kroz priče, uspomene i vrijednosti koje ga oblikuju.
Kažu da se ljudi najbolje upoznaju na svom terenu, među svojima i u onome što najviše vole, a upravo takve priče otkriće naš novi format "U drugom planu".
Emisiju uređuju i vode Milica Nogo i Dejan Rauš.
"U drugom planu" petkom u 20 časova i 10 minuta.
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