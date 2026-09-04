Obistinile se loše najave: Poskupio pelet, i to nije sve

Autor:ATV redakcija
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Loše najave za kućne budžete građana BiH su se obistinile. Cijene pojedinih vrsta ogrijeva, među kojima i pelet, u posljednje vrijeme znatno su narasle - 60 odsto.
Uz rast cijena goriva, najave mogućih korekcija cijena električne energije i sve veći pritisak evropskog CBAM mehanizma na domaću privredu, otvara se i pitanje dugoročne energetske bezbjednosti zemlje.
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Energetski stručnjak Almir Bečarević u razgovoru za "N1" upozorava da bi već u četvrtom kvartalu trebalo doći do povećanja cijene plina, dok je pelet već znatno poskupio.
"U četvrtom kvartalu doći će do povećanja cijene plina. Trenutno imate eksploziju cijene peleta. Pelet je poskupio za 50 do 60 odsto. Što se tiče plina, on je do sada poskupio za 25 odsto i nastaviće rasti", kazao je Bečarević.
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Rast cijena, kako navodi, nije zaobišao ni električnu energiju, a očekuje da će se taj trend nastaviti.
"Što se tiče električne energije, ona je poskupjela oko 17 odsto. I neka niko ne sumnja da će cijene ići dalje. Cijena goriva je od februara porasla za 40 odsto", rekao je.
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