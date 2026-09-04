Bijeljinci u najmanje sedam autobusa putuju na sahranu generala Mladića

Najmanje sedam autobusa iz Bijeljine krenuće u ponedjeljak, 7. septembra, na sahranu generala Ratka Mladića u Beograd, izjavio je Srni predsjednik Gradske boračke organizacije Miodrag Stevanović.

Stevanović je naveo da je ogromna želja građana da se posljednji put lično oproste od besmrtnog srpskog junaka i da će, ukoliko bude potrebe, biti organizovani i dodatni autobusi.

"Veliki broj građana će na sahranu ići privatnim vozilima", naveo je Stevanović.

Polazak autobusa iz Bijeljine planiran je u ponedjeljak, 7. septembra, u 7.00 časova ispred Centralnog spomenika poginulim borcima u centru grada.

U Bijeljini je nakon smrti generala Mladića u Hagu organizovano paljenje svijeća na centralnom trgu i otvorena knjiga žalosti u gradskoj galeriji.

General Ratko Mladić preminuo je u pritvorskoj bolnici u Hagu 27. avgusta. Avion tijelom generala Mladića stigao je juče iz Haga u Beograd. Potom je tijelo prevezeno na Vojnomedicinsku akademiju zbog obdukcije.