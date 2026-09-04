Logo

Bijeljinci u najmanje sedam autobusa putuju na sahranu generala Mladića

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
04.09.2026 16:09

Komentari:

0
У Цркви Рођења Пресвете Богородице у Обудовцу данас је служен парастос и одата почаст генералу Ратку Младићу, који је преминуо у 84. години у притворској болници у Хагу.
Foto: Srna

Najmanje sedam autobusa iz Bijeljine krenuće u ponedjeljak, 7. septembra, na sahranu generala Ratka Mladića u Beograd, izjavio je Srni predsjednik Gradske boračke organizacije Miodrag Stevanović.

Stevanović je naveo da je ogromna želja građana da se posljednji put lično oproste od besmrtnog srpskog junaka i da će, ukoliko bude potrebe, biti organizovani i dodatni autobusi.

"Veliki broj građana će na sahranu ići privatnim vozilima", naveo je Stevanović.

Polazak autobusa iz Bijeljine planiran je u ponedjeljak, 7. septembra, u 7.00 časova ispred Centralnog spomenika poginulim borcima u centru grada.

U Bijeljini je nakon smrti generala Mladića u Hagu organizovano paljenje svijeća na centralnom trgu i otvorena knjiga žalosti u gradskoj galeriji.

General Ratko Mladić preminuo je u pritvorskoj bolnici u Hagu 27. avgusta. Avion tijelom generala Mladića stigao je juče iz Haga u Beograd. Potom je tijelo prevezeno na Vojnomedicinsku akademiju zbog obdukcije.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Ratko Mladić

Ratko Mladić sahrana

Komentari (0)

Više iz rubrike

За асфалт у Козици 210.000 КМ

Gradovi i opštine

Za asfalt u Kozici 210.000 KM

3 h

1
У гашењу пожара код Теслића учествоваће хеликоптер МУП-а Српске

Gradovi i opštine

U gašenju požara kod Teslića učestvovaće helikopter MUP-a Srpske

4 h

0
Змија

Gradovi i opštine

Zbog zmije morali reagovati vatrogasci

4 h

0
Почетак кампање СНСД-а за опште изборе 2026. у Источном Новом Сарајеву.

Gradovi i opštine

Ozvaničen početak kampanje SNSD-a u Istočnom Novom Sarajevu

5 h

1

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

11

Srbija će obezbijediti mirnu i dostojanstvenu sahranu generalu Mladića

19

08

Velika tribina SNSD-a: "Na čelu sa Dodikom spremni smo da provodimo sve zacrtane ciljeve"

19

06

Mladićev ljekar otkrio detalje liječenja: Generalu davali fentanil

18

58

Centralne vijesti, 04.09.2026.

18

54

Karan, Cvijanović, Dodik i Minić položili vijence na Centralnom spomeniku

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima