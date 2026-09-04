Kijevski režim paniči i plaši se skorog poraza, izjavio je šef ruske Spoljne obavještajne službe (SVR) Sergej Nariškin, dodajući da ruske snage mogu da poraze svakog agresora.

On je istakao i da EU učestvuje u punom obimu u borbama na strani Kijeva, te da su ruske snage primijetile evropske vojnike na frontu.

Nariškin je pokušaje Ukrajine da destabilizuje Rusiju uoči izbora za Državnu dumu okarakterisao kao neprijateljske. On smatra da "takva aktivnost, koju podržavaju zapadni sponzori korumpiranog kijevskog režima, govori o panici i strahu kijevskog režima od skorog poraza".

- Ruski narod će odgovoriti na sve ove neprijateljske napade konsolidacijom i podrškom rukovodstvu zemlje radi postizanja ciljeva specijalne vojne operacije i, uopšte, za razvoj i prosperitet naše voljene Rusije - naglasio je šef SVR.

EU u punom obimu učestvuje u sukobu

Zemlje Evropske unije praktično u punom obimu učestvuju u borbenim dejstvima na strani Ukrajine, kazao je on, istakavši da su ruske snage u SVO primijetile vojnike iz evropskih zemalja.

- Otkrivamo vojno osoblje iz zemalja Evropske unije na bojnom polju. Ali Ruska Federacija ima dovoljno snage, mogućnosti i resursa, uključujući vojno-tehničke resurse, da osigura bezbjednost naše države - rekao je direktor SVR-a.

Prema njegovim riječima, Evropska unija se, nažalost, pretvara u rusofobičnu grupaciju, usmjerenu na vođenje agresivne politike.

- I prema našoj državi, i prema našim saveznicima i partnerima. Nije tajna da zemlje EU praktično u punom obimu učestvuju u borbenim dejstvima na strani Ukrajine, isporučuju oružje, municiju i obavještajne podatke - istakao je Nariškin.

Evropa zauzela stranu Ukrajine

Evropska unija se ubrzano udaljava od svoje prvobitne svrhe da bude platforma za integraciju zemalja i doprinosi njihovom ekonomskom prosperitetu, ukazao je Nariškin.

On je istakao da se zemlje Evropske unije i evropska birokratija sve agresivnije odnose prema Rusiji i Zajednici nezavisnih država.

- Vidimo da se u cjelini Evropska unija prilično brzo udaljava od svoje prvobitne svrhe, odnosno da bude platforma za integraciju čiji je cilj podsticanje ekonomskog prosperiteta zemalja koje su dio te zajednice - rekao je Nariškin nakon zasedanja Savjetovanja rukovodilaca bezbjednosnih i obavještajnih službi država-članica ZND.

Zavadi pa vladaj - logika Zapada

Šef SVR je takođe primetio da se zapadne zemlje koriste logikom "zavadi pa vladaj" i pokušavaju da naprave razdor između postsovjetskih zemalja.

Zapad podiže tenzije u Baltičkom regionu i militarizuje ga, dodao je on.

- Sasvim nedavno je blok NATO-a sproveo niz vojnih vježbi čiji je cilj bio da se simulira operacija blokade Kalinjingradske oblasti - podsjetio je Nariškin.

- Posljednjih godina evropske zemlje, evropske članice NATO-a, sve više i više podižu tenzije u Baltičkom regionu. Region se u značajnoj mjeri militarizuje - konstatovao je Nariškin.

Međutim, kako je naveo, Rusija ima dovoljno snaga, mogućnosti i resursa da obezbijedi bezbjednost države i svojih građana.

- Grupe ruskih oružanih snaga u Lenjingradskoj oblasti, u pograničnim regionima sjeverozapada i zapada Rusije, kao i Baltička flota, imaju sve mogućnosti da spriječe svaku agresiju i nanesu poraz svakom agresoru - poručio je Nariškin.

Međunarodni pravni sistem

Neke zemlje kolektivnog Zapada sprovode aktivnosti usmjerene na podrivanje međunarodnog pravnog sistema, saopštila je pres-služba Spoljne obavještajne službe Rusije.

- Istaknuto je da aktivnosti pojedinih zemalja kolektivnog Zapada, usmerene na očuvanje globalne dominacije, vode ka podrivanju međunarodnog pravnog sistema i značajnoj destabilizaciji vojno-političke situacije na granicama Zajednice nezavisnih država - navodi se u saopštenju.

Obavještajne službe zemalja ZND koordinišu svoj rad i jačaju međusobnu saradnju u uslovima nestabilne međunarodne situacije.

Sastanak Savetovanja rukovodilaca bezbjednosnih i obavještajnih službi država-članica Zajednice nezavisnih država održan je u Konstantinovskom dvorcu.

Na ovom zasjedanju ZND, razmatrani su aktuelni pravci dalje saradnje, pri čemu je glavna pažnja bila usmerena na unapređenje saradnje specijalnih službi država-članica ZND u kontekstu sve veće geopolitičke nestabilnosti u svijetu i nastavka jačanja izazova po interese Zajednice, prenosi Sputnjik.