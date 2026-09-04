Cvijanović: Minić čuvar Republike, uvijek spreman da radi za dobrobit naših stanovnika

Kad je riječ o Republici Srpskoj i njenim interesima, Savo Minić je čovjek koji ne napušta položaje - napisala je potpredsjednica SNSD Željka Cvijanović na Instagramu.

Ona je dodala da je Minić uvijek budan, uvijek čuvar Republike, uvijek spreman da zasuče rukave i radi za dobrobit naših stanovnika.

- Zato je dio našeg tima. Zato će biti predsjednik Republike Srpske! - poručila je Cvijanović.