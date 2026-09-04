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Cvijanović: Minić čuvar Republike, uvijek spreman da radi za dobrobit naših stanovnika

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04.09.2026 17:55

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Цвијановић: Минић чувар Републике, увијек спреман да ради за добробит наших становника
Foto: ATV

Kad je riječ o Republici Srpskoj i njenim interesima, Savo Minić je čovjek koji ne napušta položaje - napisala je potpredsjednica SNSD Željka Cvijanović na Instagramu.

Ona je dodala da je Minić uvijek budan, uvijek čuvar Republike, uvijek spreman da zasuče rukave i radi za dobrobit naših stanovnika.

- Zato je dio našeg tima. Zato će biti predsjednik Republike Srpske! - poručila je Cvijanović.

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Izbori 2026

Republika Srpska

Željka Cvijanović

Savo Minić

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