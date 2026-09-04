Požar i dalje aktivan na području Trebinjskih brda, vatra trenutno ne prijeti kućama

Požar je i dalje aktivan na području Trebinjskih brda, u pravcu Begovića kule i Šarana, a ekipe su na terenu. Kako navode iz JU „Ekologija i bezbjednost" Trebinje, požar trenutno ne prijeti kućama i drugim objektima.

Na području Grabovice situacija je stabilna.

Tokom poslijepodneva aktiviran je i požar na području Poljica (Dživar), ali ni na ovom lokalitetu za sada nisu ugrožene kuće i imovina.

"Na svim požarnim linijama angažovane su naše nadležne jedinice i službe, koje nastavljaju sa gašenjem, lokalizacijom i praćenjem situacije. Prema trenutnim informacijama, nisu ugroženi ljudski životi, imovina, stambeni i drugi objekti.

Nažalost, borba sa požarima se nastavlja. Visoke temperature, pojačan vjetar i nova žarišta dodatno otežavaju situaciju i pogoduju širenju vatre.

Nadležne ekipe ostaju na terenu i preduzimaju sve raspoložive mjere kako bi se požarne linije stavile pod kontrolu", navode iz JU „Ekologija i bezbjednost" Trebinje.