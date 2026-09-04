Požar i dalje aktivan na području Trebinjskih brda, vatra trenutno ne prijeti kućama

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Požar je i dalje aktivan na području Trebinjskih brda, u pravcu Begovića kule i Šarana, a ekipe su na terenu. Kako navode iz JU „Ekologija i bezbjednost" Trebinje, požar trenutno ne prijeti kućama i drugim objektima.
Na području Grabovice situacija je stabilna.
Tokom poslijepodneva aktiviran je i požar na području Poljica (Dživar), ali ni na ovom lokalitetu za sada nisu ugrožene kuće i imovina.
"Na svim požarnim linijama angažovane su naše nadležne jedinice i službe, koje nastavljaju sa gašenjem, lokalizacijom i praćenjem situacije. Prema trenutnim informacijama, nisu ugroženi ljudski životi, imovina, stambeni i drugi objekti.
Nažalost, borba sa požarima se nastavlja. Visoke temperature, pojačan vjetar i nova žarišta dodatno otežavaju situaciju i pogoduju širenju vatre.
Nadležne ekipe ostaju na terenu i preduzimaju sve raspoložive mjere kako bi se požarne linije stavile pod kontrolu", navode iz JU „Ekologija i bezbjednost" Trebinje.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Društvo
1 h0
Društvo
7 h2
Društvo
8 h3
Društvo
9 h1
Najnovije
Najčitanije
19
11
19
08
19
06
18
58
18
54
Trenutno na programu