Hoće li učenici u Srpskoj nadoknađivati nastavu

Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Borivoje Golubović izjavio je danas u Banjaluci da vjerovatno neće biti nadoknade nastave za đake u osnovnim i srednjim školama, jer može biti ispoštovan školski kalendar i realizovano 95 odsto nastave.

"Od Instituta za javno zdravstvo dobili smo preporuku da nastava bude obustavljena zbog visokih temperatura vazduha. Prosvjetni radnici će dolaziti na posao, jer osim nastave imaju i druge obaveze", rekao je Golubović na konferenciji za novinare nakon sjednice Vlade Srpske.

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Nastava u osnovnim i srednjim školama u Republici Srpskoj, zbog izuzetno visokih temperatura vazduha i otežanih uslova za realizaciju vaspitno-obrazovnog rada, obustavljena je do 11. septembra.