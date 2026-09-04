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Hoće li učenici u Srpskoj nadoknađivati nastavu

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04.09.2026 11:30

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Хоће ли ученици у Српској надокнађивати наставу
Foto: ATV

Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Borivoje Golubović izjavio je danas u Banjaluci da vjerovatno neće biti nadoknade nastave za đake u osnovnim i srednjim školama, jer može biti ispoštovan školski kalendar i realizovano 95 odsto nastave.

"Od Instituta za javno zdravstvo dobili smo preporuku da nastava bude obustavljena zbog visokih temperatura vazduha. Prosvjetni radnici će dolaziti na posao, jer osim nastave imaju i druge obaveze", rekao je Golubović na konferenciji za novinare nakon sjednice Vlade Srpske.

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Nastava u osnovnim i srednjim školama u Republici Srpskoj, zbog izuzetno visokih temperatura vazduha i otežanih uslova za realizaciju vaspitno-obrazovnog rada, obustavljena je do 11. septembra.

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Obustava nastave

Otkazana nastava

obustavljena nastava u Srpskoj

Borivoje Golubović

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