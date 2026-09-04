Državljanin Srbije otišao u Španiju na ljetovanje, pa ostao bez noge: Autom ga 'pokosila' žena (84)

U mjestu Alikante u Španiji je 84-godišnja mještanka automobilom pokosila srpskog državljanina Jovana Petkovića dok je stajao pored parkiranog vozila i uzimao stvari iz gepeka! Njemu je nakon nezgode amputirana noga.

Prizor na mjestu udesa je jeziv - dva automobila su potpuno smrskana, a prema dubini udubljenja na prtljažniku srpskih turista, puka je sreća što je mladić uopšte preživio ovaj siloviti udar!

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Kako se saznaje, Jovan je u Španiju doputovao na ljetovanje sa petoricom prijatelja. Grupa od šestorice drugova iznajmila je dva rent-a-kar automobila kako bi obilazila obalu. U subotu su krenuli ka plaži u okolini Alikantea, kada su se nakratko zaustavili pored puta.

Jovan je izašao iz vozila i prišao gepeku kako bi uzeo stvari. U tom sekundu, na njega i zadnji dio automobila punom brzinom naletjela je 84-godišnja žena za volanom drugog vozila. Fotografije u posedu portala Telegraf.rs svjedoče o kakvom strahovitom udaru je riječ - limarija oba vozila je potpuno uništena, a prtljažnik u koji je Jovan bio zagledan pretrpio je ekstremne deformacije.

Ljekarska ekipa hitne pomoći ubrzo je stigla na mjesto nesreće i Jovanu pružila prvu pomoć. Zbog ozbiljnosti povreda, iz lokalne bolnice u Alikanteu po hitnom postupku prevezen je u Klinički centar u Valensiji gdje mu je amputirana noga.

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Iako su prve procjene bile izuzetno zabrinjavajuće, ljekari u Valensiji uspjeli su da stabilizuju njegovo stanje. Jovan se trenutno nalazi pod stalnim nadzorom ljekara i van je životne opasnosti. Španska policija izvršila je uviđaj i vodi istragu o svim okolnostima ove dramatične nesreće.