Logo

Osumnjičenima za ubistvo Novice Eleka određen pritvor

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
04.09.2026 11:35

Komentari:

0
Новица Елек (45) убијен је у Сурчину-
Foto: MUP Srbije

Sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana Nikoli K. i Bojanu S. koji se sumnjiče da su 29. avgusta učestvovali u ubistvu Novice Eleka.

- Pritvor je prema okrivljenima N.K. i S.B. određen iz zakonskih razloga, odnosno usljed postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično djelo, kao i kao i s obzirom na to da su osnovano sumnjivi da su izvršili krivično djelo za koje je propisana kazna zatvora preko deset godina, a način izvršenja i težina posljedica krivičnog djela doveli su do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka - saopšteno je iz Višeg suda u Beogradu.

учионица школа клупе

Društvo

Hoće li učenici u Srpskoj nadoknađivati nastavu

Okrivljenom N.K., kako se dodaje, na teret je stavljeno izvršenje krivičnog djela teško ubistvo, u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, a okrivljenom S.B. na teret je stavljeno izvršenje krivičnog djela teško ubistvo u pomaganju.

- Protiv navedenog rješenja dozvoljena je žalba krivičnom vanpretresnom veću Višeg suda u Beogradu, u roku od tri dana od prijema rješenja - saopšteno je iz suda.

Podsjetimo, Više javno tužilaštvo u Beogradu juče je saopštilo da je pokrenulo istragu protiv Nikole K. zbog sumnje da je 29. avgusta 2026. u Surčinu na podmukao način ubio Eleka, a da mu je Bojan S. pomagao tako što je pod automobil oštećenog dan ranije postavio GPS uređaj za praćenje.

- Nakon toga, direktnom izvršiocu javljao je gdje se nalazi Elek. Kobnog dana, 29. avgusta oko 20:45 časova osumnjičeni Nikola K. je sačekao oštećenog N.E. ispred njegove porodične kuće i kada je N.E. izašao iz vozila i nije mogao da očekuje napad, niti da se brani, prišao mu i iz automatske puške marke „Hekler і Koh“, u njegovom pravcu ispalio više projektila. Oštećeni je tom prilikom pao na trotoar, pa mu je Nikola K. prišao i iz neposredne blizine ispalio još nekoliko projektila u predjelu glave i lišio ga života - saopšteno je juče iz tužilaštva.

Хеликоптер гаси пожар

Gradovi i opštine

Na gašenju požara u Mrkonjić Gradu angažovan još jedan helikopter OS BiH

Osumnjičeni Nikola K. i Bojan S. su se na saslušanju branili ćutanjem, odnosno iskoristili su svoje zakonsko pravo da ne iznose odbranu.

(Kurir)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Novica Elek

hapšenje

Pritvor

Ubistvo

Komentari (0)

Pročitajte više

Милорад Додик

Ekonomija

Dodik: Srpska ulaže napore za privlačenje investicija

2 h

0
Рушење објеката на Газиводама

Srbija

Na Gazivodama nastavljeno rušenje srpskih objekata

2 h

0
Новац, конвертибилне марке, званична валута Босне и Херцеговине

Republika Srpska

Određen iznos: Osim učenicima, novčana pomoć u Srpskoj stiže i studentima

2 h

1
Приједорчанин ухапшен по потјерници Интерпола Загреб

Hronika

Prijedorčanin uhapšen po potjernici Interpola Zagreb

2 h

0

Više iz rubrike

Рушење објеката на Газиводама

Srbija

Na Gazivodama nastavljeno rušenje srpskih objekata

2 h

0
Полиција Србија

Srbija

Lopovi upali u mjenjačnicu i ukrali sef sa parama

3 h

0
Заменик начелника Војномедицинске академије пуковник примаријус др Иван Лековић

Srbija

Leković: Na VMA biće obavljena obdukcija tijela generala Mladića

18 h

0
Тијело генерала Младића допремљено на ВМА, биће урађена обдукција

Srbija

Tijelo generala Mladića dopremljeno na VMA, biće urađena obdukcija

19 h

4

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

37

Igor oženio Stanu jer je nevina: Prvog dana braka ga šokirala

13

36

Uhapšen 18-godišnjak zbog ubistva u sarajevskom naselju Gorica

13

35

Podignuta optužnica protiv braće Tejt: Zaradili 1.25 miliona dolara od eksploatacije maloljetnika

13

30

Poznat identitet žene koja se utopila u Uni

13

24

Prvi put u svijetu zabilježeno više starih osoba nego djece

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima