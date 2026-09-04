Osumnjičenima za ubistvo Novice Eleka određen pritvor

Sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana Nikoli K. i Bojanu S. koji se sumnjiče da su 29. avgusta učestvovali u ubistvu Novice Eleka.

- Pritvor je prema okrivljenima N.K. i S.B. određen iz zakonskih razloga, odnosno usljed postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično djelo, kao i kao i s obzirom na to da su osnovano sumnjivi da su izvršili krivično djelo za koje je propisana kazna zatvora preko deset godina, a način izvršenja i težina posljedica krivičnog djela doveli su do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka - saopšteno je iz Višeg suda u Beogradu.

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Okrivljenom N.K., kako se dodaje, na teret je stavljeno izvršenje krivičnog djela teško ubistvo, u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, a okrivljenom S.B. na teret je stavljeno izvršenje krivičnog djela teško ubistvo u pomaganju.

- Protiv navedenog rješenja dozvoljena je žalba krivičnom vanpretresnom veću Višeg suda u Beogradu, u roku od tri dana od prijema rješenja - saopšteno je iz suda.

Podsjetimo, Više javno tužilaštvo u Beogradu juče je saopštilo da je pokrenulo istragu protiv Nikole K. zbog sumnje da je 29. avgusta 2026. u Surčinu na podmukao način ubio Eleka, a da mu je Bojan S. pomagao tako što je pod automobil oštećenog dan ranije postavio GPS uređaj za praćenje.

- Nakon toga, direktnom izvršiocu javljao je gdje se nalazi Elek. Kobnog dana, 29. avgusta oko 20:45 časova osumnjičeni Nikola K. je sačekao oštećenog N.E. ispred njegove porodične kuće i kada je N.E. izašao iz vozila i nije mogao da očekuje napad, niti da se brani, prišao mu i iz automatske puške marke „Hekler і Koh“, u njegovom pravcu ispalio više projektila. Oštećeni je tom prilikom pao na trotoar, pa mu je Nikola K. prišao i iz neposredne blizine ispalio još nekoliko projektila u predjelu glave i lišio ga života - saopšteno je juče iz tužilaštva.

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Osumnjičeni Nikola K. i Bojan S. su se na saslušanju branili ćutanjem, odnosno iskoristili su svoje zakonsko pravo da ne iznose odbranu.

(Kurir)